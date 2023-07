Vistazo a las acciones de la Iglesia católica en varios países para compensar a víctimas de abusos

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — Mientras que la Iglesia católica en Estados Unidos, Australia y algunos otros países comenzó a llegar a acuerdos por el legado de abusos sexuales cometidos por clérigos hace años y estableció mecanismos para compensar a las víctimas, la jerarquía eclesiástica de Portugal apenas recientemente ofreció rendir cuentas y manejó mal su respuesta inicial.

El papa Francisco se reunirá con sobrevivientes de abusos durante su próximo viaje a Lisboa para la Jornada Mundial de la Juventud, y probablemente escuchará quejas de que en un principio la cúpula clerical portuguesa se negó a considerar opciones de compensación para las víctimas fuera de los tribunales.

A continuación presentamos un vistazo a los países que han articulado planes para proporcionar indemnizaciones financieras a las víctimas más allá de sentencias o acuerdos jurídicos.

____

ALEMANIA

La Iglesia alemana ha estado efectuando pagos voluntarios a sobrevivientes de abusos durante más de una década, aunque las cantidades ofrecidas no han sido satisfactorias para grupos que representan a las víctimas. Un sistema que entró en vigor en 2021 proporcionó pagos de hasta 50.000 euros (55.400 dólares) por víctima, en reemplazo de un programa previo bajo el cual los pagos promediaban unos 5.000 euros.

La presión para que se entregaran pagos más elevados se incrementó debido a un fallo judicial a mediados de junio, en el cual se determinó que la arquidiócesis de Colonia debe pagarle 300.000 euros en compensación a un exacólito del que un sacerdote abusó repetidas veces en la década de 1970. Un organismo independiente que establece montos de pagos y decide sobre reclamaciones dijo subsecuentemente que prevé que el fallo de Colonia, si se mantiene luego de que concluya todo el proceso jurídico, tenga “influencia en el marco de pagos financieros” para sus propias decisiones.

Bajo el programa de la Iglesia, se les recomienda a los sobrevivientes de abusos ponerse en contacto con comisionados independientes para diócesis u órdenes individuales que les ayuden a llenar una forma de solicitud, la cual ellos harán llegar al organismo de toma de decisiones que determina el monto de los pagos. De acuerdo con el informe anual de la comisión para el año pasado, aprobó 1.809 solicitudes por un valor total de 40,1 millones de euros en 2021 y 2022. Si se toman en cuenta las deducciones por pagos previos, eso significó un desembolso total de 32,9 millones de euros.

El sistema permite pagos por encima de 50.000 euros en “casos de un sufrimiento especialmente severo”. En sus primeros dos años, la comisión estableció 119 pagos de entre 50.000 y 100.000 euros, y 24 de más de 100.000 euros. Los sobrevivientes pueden interponer objeciones a las decisiones del panel.

Un informe encargado por la Iglesia en 2018 concluyó que al menos 3.677 personas fueron víctimas de abusos por parte de clérigos en Alemania entre 1946 y 2014.

____

FRANCIA

La Conferencia Episcopal francesa creó un organismo independiente para evaluar los reclamos de compensación a víctimas después de que un informe encargado por la Iglesia en 2021 estimó que unos 330.000 niños en Francia habían sido abusados sexualmente por personal eclesiástico a lo largo de más de 70 años. La conferencia de obispos inició un fondo de solidaridad para ayudar a pagar la compensación, que en 2022 reportó haber recaudado 20 millones de euros.

El organismo independiente de evaluación, conocido como la Instancia Nacional Independiente de Reconocimiento y Reparación (INIRR, por sus siglas en francés), maneja reclamos de abusos cometidos por sacerdotes y personal diocesano. En marzo reportó que más de 1.180 víctimas se habían presentado a exigir una indemnización, de las cuales 404 ya habían recibido apoyo, mientras que el resto aguardaban a que sus casos fuesen examinados.

Marie Derain de Vaucresson, directora del INIRR, ha reconocido que ha habido retrasos en el proceso de los casos. En una reunión con la prensa en marzo, Derain de Vaucresson dijo que el 80% de las sumas concedidas hasta ahora superaban los 20.000 euros, incluidas 40 personas que recibieron la cantidad máxima, fijada en 60.000 euros.

Un mecanismo aparte, la Comisión de Reconocimiento y Reparación, recibe reclamaciones de víctimas a manos de miembros de órdenes religiosas. En su informe de 2022, la comisión indicó que había revisado 277 reclamaciones y decidió que 112 ameritaban recibir compensación. Hasta la fecha ha desembolsado 4.161 millones de euros, con un pago promedio recomendado de 37.000 euros.

____

ESTADOS UNIDOS

Después de que el escándalo de abusos estalló públicamente en Estados Unidos en 2002, a partir de la investigación “Spotlight” del periódico Boston Globe, los obispos del país redactaron una política de “cero tolerancia” para los abusadores y políticas integrales de protección infantil que ahora el Vaticano considera el estándar de referencia. Las decisiones sobre compensaciones están mucho menos unificadas, elaboradas por diócesis individuales y órdenes religiosas, y palidecen en comparación con los enormes costos que la Iglesia ha desembolsado a consecuencia de demandas y acuerdos.

Según el informe anual de los obispos estadounidenses en 2022, las diócesis del país erogaron 95,9 millones de dólares el año pasado en acuerdos y 6,3 millones de dólares en otras compensaciones a víctimas. Las órdenes religiosas en Estados Unidos gastaron 30,7 millones de dólares en acuerdos y 553.000 dólares en otras formas de compensación el año pasado. Desde 2014, los desembolsos combinados a víctimas vía acuerdos y compensaciones tanto de diócesis como de órdenes religiosas alcanzaron 1.400 millones de dólares, y la gran mayoría de esa erogación, 1.100 millones de dólares, se derivó de acuerdos jurídicos. Esas cifras no incluyen los honorarios de abogados.

____

AUSTRALIA

La Real Comisión de Australia, el organismo supremo de investigación del país, pasó cuatro años investigando y documentando el abuso sexual infantil en las instituciones australianas, religiosas y de otro tipo. En 2017 reportó que entre 1980 y 2015, un total de 4.444 personas reportaron haber sido víctimas de abusos en más de 1.000 instituciones católicas en toda Australia.

Entre las recomendaciones cruciales del informe está la creación de un mecanismo nacional de resarcimiento a víctimas. El Plan Nacional de Resarcimiento, que compensa a las víctimas de abusos en cualquier institución, no sólo las católicas, reportó que, hasta el 14 de julio, se habían efectuado 12.145 pagos por un total de aproximadamente 1.077 millones de dólares australianos (727 millones de dólares). El organismo no proporcionó un desglose de cuánto de ese dinero se destinó a indemnizaciones por abusos en instituciones católicas.

____

ESPAÑA

Al igual que en Portugal, la Iglesia católica de España empezó hace relativamente poco a hacer un recuento de su legado de abusos, y apenas el mes pasado reportó que, después de su primera investigación, unas 927 víctimas habían identificado a 729 abusadores en la Iglesia desde 1945. Pero no existe una política uniforme para compensar a las víctimas.

En su actualización más reciente a sus normas para el manejo de casos, la Conferencia Episcopal española indicó en mayo que obispos individuales “podrían” proponer el pago de compensaciones por parte de los que son responsables de haberlos provocado.

Anne Barrett Doyle, del recurso en línea BishopAccountability.org, hace notar que una redacción así muestra que los obispos españoles “no reconocen la obligación institucional de compensar a víctimas”. Aunque algunas diócesis y órdenes religiosas han negociado acuerdos caso por caso, a nivel oficial “creen que las indemnizaciones deberían ser pagadas por el que cometió los abusos”, señaló.

____

POLONIA

La Iglesia católica de Polonia también acaba de ingresar renuentemente a la expiación por los abusos cometidos por clérigos. Luego de que documentales televisivos devastadores mostraron la magnitud de los abusos y el encubrimiento en la Iglesia polaca, la Conferencia Episcopal del país creó la Fundación San José para “apoyar a personas afectadas por abusos sexuales en el ambiente eclesiástico y a sus parientes al proporcionar asistencia terapéutica, médica y educativa”. Pero la cúpula clerical ha expresado categóricamente que no pagará “compensaciones” propiamente dichas a víctimas, y la Iglesia se ha defendido enérgicamente de demandas en las que se intenta responsabilizarla por daños, según medios de comunicación polacos.

___

Geir Moulson contribuyó a este despacho desde Berlín.

___

La cobertura religiosa de The Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de la AP con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.