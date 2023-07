Comunidad médica se moviliza en apoyo al anestesiólogo investigado por comprar fentanilo

Después de que Gustavo Dardwin Aguirre Castro, anestesiólogo de Los Cabos, Baja California Sur, denunciara en redes sociales que está siendo investigado por haber comprado fentanilo para uso médico, colegas, familiares y amigos han salido a las calles en diferentes puntos del país para demostrar su apoyo y exigir la no criminalización de su trabajo.

Este viernes se llevaron a cabo marchas en Culiacán, Tijuana y Hermosillo, Sonora donde profesionales de la salud se congregaron en la Plaza Zaragoza para manifestarse frente al Palacio de Gobierno y el Congreso del Estado: “Los anestesiólogos no son narcos, tenemos médicos de primera con un gobierno de cuarta”.

“Los anestesiólogos no son #Narcos, tenemos médicos de primera con un gobierno de cuarta”



el llamado de médicos en #Sonora que se manifiestan a favor de anestesiólogo en #LosCabos @antoniolopezm89 pic.twitter.com/jeMiyd3VvV — Michelle Rivera (@michelleriveraa) July 28, 2023

En ese sentido, el médico anestesiólogo Manuel Antonio Martínez Morelia reclamó que no se están respetando los derechos humanos de su compañero. “No somos criminales, no somos narcotraficantes, el fentanilo que nosotros utilizamos para trabajar no es el fentanilo con el que están traficando que se está utilizando indebidamente”, detalló.

El Dr. Manuel Antonio Martínez, anestesiólogo de #Hermosillo, se pronuncia a nombre del gremio de la salud por la situación de su colega en #BajaCaliforniaSur pic.twitter.com/raXgwJIHss — Radio Fórmula Sonora (@radioformulason) July 28, 2023

De igual forma, integrantes del gremio médico, familiares y amigos del anestesiólogo Gustavo Dardwin Aguirre Castro, se manifestaron en Cabo San Lucas, Baja California Sur, señalando que el doctor es víctima de diversas violaciones a derechos humanos.

Marchando por las calles de este destino turístico, los manifestantes exigieron que cesen los actos de hostigamiento y de criminalización que el anestesiólogo ha recibido por la compra de fentanilo, pese a contar con los permisos sanitarios correspondientes.