NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

Alcalde de Nueva York no destruyó motocicletas de migrantes

LA AFIRMACIÓN: En una acción dirigida en contra de migrantes venezolanos, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, ordenó recientemente destruir motocicletas que pertenecían a esta población.

LOS HECHOS: Una grabación utilizada para diseminar la afirmación errónea corresponde a un acto de destrucción pública encabezado por Adams en 2022 de motocicletas que no eran aptas para circular por carecer de seguro y registro oficial; no fue una acción en contra de migrantes venezolanos.

Publicaciones que circulan en Facebook y Tiktok muestran el video que contiene un fragmento de declaraciones a la prensa hechas por Adams el 21 de junio de ese año en el evento en Brooklyn. Usuarios que compartieron el video difundieron críticas en contra del funcionario.

Pero al hacer reversiones de fotogramas clave del video, The Associated Press corroboró que la acción tenía como fin destruir motocicletas confiscadas por el gobierno de Nueva York ya que éstas ya no eran aptas para circular.

Adams dijo que los vehículos destruidos carecían de seguro y, por lo tanto, eso dejaba a los conductores y transeúntes en situación vulnerable en las calles de Nueva York.

“La NYPD escuchó las demandas e hicieron una labor herculeana para deshacerse de estas ruidosas, intimidantes y peligrosas e ilegales motocicletas y vehículos todoterreno que están en nuestras calles”, declaró Adams.

El alcalde no hizo ninguna referencia a la comunidad venezolana en la ciudad de Nueva York. De acuerdo con cifras del Migration Policy Institute, de los 545.000 migrantes venezolanos que residían en los Estados Unidos al 2021, el 4% se encontraban en el estado de Nueva York.

Además, Fabien Levy, de la oficina de prensa del alcalde de Nueva York, dijo a AP en un correo electrónico que no es verdad que la destrucción de motocicletas y vehículos todoterreno estuviera relacionada con migrantes venezolanos.

De acuerdo con cifras difundidas por el gobierno de Nueva York tras el evento en 2022, cerca de 100 motocicletas fueron destruidas en el Depósito de Vehículos de Erie Basin, en Brooklyn.

Adams añadió en aquel momento que su administración no permitirá la circulación “sin control” de ese tipo de vehículos.

— El periodista de la AP Marcos Martínez Chacón verificó esta información.

Biden no envió un arma a Rusia por error

LA AFIRMACIÓN: Por error el presidente estadounidense Joe Biden envió un arma poderosa a Rusia en lugar de a Ucrania.

LOS HECHOS: La publicación tergiversa las declaraciones del mandatario durante una entrevista para asegurar erróneamente que el presidente había dado a conocer “información poderosa” que podría beneficiar a Rusia, pero no muestra ninguna evidencia de que por error Biden haya enviado un arma al país europeo. Tampoco se encontraron reportes oficiales o mediáticos que comprueben dicha afirmación.

El 7 de julio, AP reportó que durante una entrevista con CNN el presidente Biden defendió la “difícil decisión” de suministrar municiones de racimo a Ucrania. “Me tomó tiempo convencerme de hacerlo”, afirmó Biden en la entrevista. Agregó que finalmente aceptó la recomendación del Departamento de Defensa de proveer ese tipo de munición y que discutió el asunto con aliados y legisladores en el Capitolio.

Este fragmento de la entrevista fue retomado por algunos usuarios de redes, pero algunas publicaciones tergiversaron el mensaje del mandatario.

Una publicación compartida en Facebook asegura falsamente: “Biden envía un arma poderosa a Rusia en lugar de Ucrania POR ERROR”.

El mensaje está acompañado de un video que lleva como título la misma frase antes mencionada en donde dos conductores analizan la salud mental del presidente Biden sugiriendo que sufre de demencia y comparten diversos videos de Biden hablando o cayéndose. Varias de estas grabaciones han sido verificadas por AP por haber sido editadas o sacadas de contexto.

Posteriormente el conductor asegura que en una entrevista reciente con CNN el presidente dijo que Estados Unidos se estaba quedando sin municiones lo que ponía en riesgo la seguridad del país, pues es un signo de debilidad que deriva del problema de demencia que Biden experimenta.

“Con todos estos problemas de memoria y cordura como por ejemplo revelar información clasificada en materia militar de seguridad estadounidense en vivo, Biden le envió a Putin un arma muy peligrosa de regalo ¿saben cuál es? la de la información y recuerden que la información es poder, pero en una guerra la información militar lo es todo”, dice el conductor casi a la mitad de la grabación.

Pero Biden no dijo que Estados Unidos se esté quedando sin municiones en términos generales, en realidad explicó que tomó la decisión de enviar municiones de racimo de manera temporal mientras su país producía más municiones de 155 milímetros, uno de los proyectiles más solicitados en la guerra de Ucrania, de acuerdo con AP.

“Esta es una guerra relacionada con las municiones. Y se están quedando sin esa munición, y nosotros tenemos pocas”, dijo Biden en la entrevista con CNN. “Entonces, lo que finalmente hice, tomé la recomendación del Departamento de Defensa para—no permanentemente— permitir durante este período de transición, mientras obtenemos más armas 155mm, estos proyectiles para los ucranianos”.

La decisión generó diversas reacciones en el Congreso, donde algunos demócratas censuraron el plan y algunos republicanos lo respaldaron. El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy elogió la medida en Twitter y agradeció a Biden el paquete de asistencia que “acercará a Ucrania a la victoria sobre el enemigo, y a la democracia a la victoria sobre la dictadura”.

— La periodista de la AP Abril Mulato verificó esta información.

Publicaciones tergiversan declaración de aspirante presidencial de México sobre seguros médicos

LA AFIRMACIÓN: Xóchitl Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial en México por el bloque opositor, propuso que el seguro médico ya no sea gratuito, sino que la gente pague 70.000 pesos (4.158 dólares) mensuales.

LOS HECHOS: Gálvez no propuso que todas los mexicanos paguen un seguro médico de 70.000 pesos al mes. Tras ser cuestionada sobre los seguros médicos privados para trabajadores del Estado, dijo que debían ser pagados por los beneficiarios con apoyo del gobierno.

Publicaciones que se comparten en Facebook y Twitter tergiversan una declaración de Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial por la alianza del PRI, PAN y PRD, para afirmar que propuso que todas las personas en México paguen cada mes 70.000 pesos por el seguro médico.

Sin embargo, las declaraciones de Gálvez fueron sacadas de contexto. AP encontró que la declaración se tomó de una conferencia de prensa que organizó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) el jueves en Chihuahua, al noroeste del país.

Como se escucha en la transmisión, una periodista le pregunta sobre las pensiones para expresidentes y los seguros de gastos médicos privados para trabajadores del Estado, prestaciones que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador eliminó como parte de su política de austeridad.

En México, las personas pueden recibir atención médica pública y gratuita si están contratadas formalmente por empresas privadas o si son trabajadores del gobierno, según información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

Pero además del servicio médico público, empresas e individuos con capacidad de pago pueden contratar seguros de gastos médicos mayores, que contemplan la atención en instituciones particulares.

“Es un tema que hay que estudiar. El tema de seguros de gastos médicos creo que lo tienen que pagar los empleados. Sí podrías hacer un paquete de funcionarios a un precio muy competitivo”, dijo Gálvez y añadió que actualmente paga un seguro médico de gastos mayores de 130.000 pesos (7.720 dólares).

“Si ese seguro lo contratara en un paquete de 300.000 empleados, a lo mejor podría costar 70.000 pesos. Entonces, a lo mejor el gobierno podría licitar ese paquete de seguro para todos, que lo pagaran los empleados”, agregó.

No obstante, aclaró que “lo que no está para el erario público, no puede volver”e insistió que los trabajadores del Estado deben pagar el seguro de gastos médicos mayores con sus recursos.

Posteriormente, en su cuenta de Twitter, acusó que sus palabras habían sido sacadas de contexto.

— El periodista de la AP León Ramírez verificó esta información.

Declaraciones de senador mexicano fueron sacadas de contexto

LA AFIRMACIÓN: El senador independiente mexicano, Gustavo Madero, opinó que en caso de que Gálvez, se lance a la carrera por la presidencia, “va a perder” puesto que “no tiene ninguna oportunidad”.

LOS HECHOS: La grabación que ha sido utilizada para diseminar la afirmación errónea es un fragmento de una entrevista que fue recortada para generar la apariencia de que Madero habló contra ella. Pero en realidad se refería a lo que algunos dicen de Gálvez para cuestionarla; no expresaba su opinión.

Luego de que Gálvez anunciara a mediados de junio que buscará competir por la presidencia a través de una alianza opositora, en semanas recientes, en las redes sociales han circulado múltiples afirmaciones erróneas sobre ella.

Gálvez compite para convertirse en la líder de la alianza denominada Frente Amplio por México, compuesta por los partidos Acción Nacional, PAN, Revolucionario Institucional, PRI, y de la Revolución Democrática, PRD.

La alianza ha indicado que quien sea elegido como líder de la coalición eventualmente se convertirá en el candidato presidencial en los comicios de 2024.

Publicaciones que circulan en Twitter, Facebook y Tiktok muestran el fragmento de 33 segundos de la entrevista concedida por Madero al periodista Julio Hernández para decir que el legislador habló en contra de Gálvez.

Usuarios críticos de Gálvez han compartido el fragmento para criticar a la también senadora del PAN para cuestionar sus aspiraciones políticas.

El fragmento muestra a Madero diciendo: “Xóchitl Gálvez, buena onda la chava, pero la verdad es que la están utilizando las dirigencias del PRIAN para simplemente elevar el nivel de la votación y meter a más diputadas, diputados, plurinominales, senadoras, senadores impresentables y que con eso la están utilizando a ella. Porque ella va a perder, Julio, porque ella no tiene ninguna oportunidad de ganar”.

Pero al revisar la grabación completa de la entrevista, de 16 minutos y 30 segundos de duración, AP corroboró que el fragmento en realidad muestra a Madero criticando a quienes opinan que Gálvez va a perder; no hablaba sobre lo que él opina de ella.

Sin embargo la grabación completa de la entrevista muestra que, después de la frase que ha sido sacada de contexto en las publicaciones, Madero agregó: “Y entonces la primera reflexión que yo hago es que esta no es una reflexión seria, esa afirmación, porque decir que no va a ganar es desconocer lo que está pasando. Ha sucedido en México una erupción, un fenómeno que cambió el tablero, Julio, y lo cambió en un mes y hoy la gente está muy animada, por eso no me gusta ese comentario”.

Incluso, en otro momento de la entrevista, Madero criticó a Hernández por opinar en contra de Gálvez.

Madero renunció al grupo parlamentario del PAN en septiembre de 2021 para conformar una bancada independiente junto con otros senadores. Madero fue presidente del PAN de 2010 al 2015. Dijo en 2021 que renunció al grupo parlamentario del PAN por diferencias con la dirigencia nacional del partido, que actualmente ocupa Marko Cortés.

— Marcos Martínez Chacón

Imágenes de guardería en Noruega se crearon con inteligencia artificial

LA AFIRMACIÓN: Imágenes muestran una guardería en Noruega en la que las niñas y niños están vestidos de negro, tienen el rosto pintado y rodean a una persona que lleva una guitarra.

LOS HECHOS: Las imágenes fueron creadas artificialmente y se publicaron en Facebook en abril. Su creador, Tarash Sajaia, confirmó a AP que las hizo con una herramienta de inteligencia artificial

Publicaciones que se comparten en redes sociales muestran imágenes de niños vestidos de negro y con el rostro pintado y afirman que muestran guarderías en Noruega.

AP hizo una búsqueda inversa y encontró que las mismas imágenes se publicaron en abril en el grupo de Facebook AI Art Universe, en el que se difunden contenidos generados por inteligencia artificial.

Sajaia difundió las tres imágenes que se comparten actualmente, junto con otras 12 y el mensaje “la guardería que todos queremos”.

En respuesta a un mensaje por Facebook, Tarash Sajaia confirmó que las imágenes eran falsas y compartió una captura de pantalla de la plataforma con la que se generaron.

AP desmintió previamente una serie de imágenes creadas con inteligencia artificial que, según usuarios de redes sociales, mostraba eventos satánicos en escuelas de Estados Unidos.

— León Ramírez

