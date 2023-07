Rusia dice que derribó un dron ucraniano a las afueras de Moscú

Un dron ucraniano fue derribado a primera hora del viernes a las afueras de Moscú, según el Ministerio de Defensa de Rusia. Fue el tercer ataque o intento de ataque con un avión no tripulado registrado en la región de la capital rusa este mes.

El incidente no causó víctimas ni daños materiales, agregó el ministerio. Aunque no ofreció detalles sobre el lugar donde fue interceptada la aeronave, dijo que tuvo lugar en el óblast de Moscú, una región que rodea a la ciudad, aunque no la incluye.

El derribo aumenta la preocupación acerca de la vulnerabilidad de Moscú a un ataque mientras la guerra en el país vecino se adentra en su 18vo mes.

Dos drones alcanzaron la capital rusa el lunes y uno de ellos cayó en el centro de la ciudad, cerca de la sede del Ministerio de Defensa a orillas del río Moscova, a unos 3 kilómetros (2 millas) del Kremlin. El otro alcanzó un edificio de oficinas en el sur de la capital y destruyó varias de sus plantas superiores.

En otro ataque el 4 de julio, el ejército ruso reportó que las defensas antiaéreas derribaron cuatro aviones no tripulados en las afueras de Moscú y que se interfirió con un quinto por medios de guerra electrónica para forzar su aterrizaje.