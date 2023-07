Ante lesión de Ramsey, Dolphins contratan a cornerback Apple

MIAMI GARDENS, Florida, EE.UU. (AP) — Los Dolphins de Miami contrataron por un año al cornerback Eli Apple, quien se había declarado agente libre, dijo una persona con conocimiento del convenio.

Esa fuente habló con The Associated Press a condición de permanecer anónima, porque el equipo no ha anunciado oficialmente el acuerdo.

Los Dolphins requerían variantes en el puesto de cornerback, luego que Jalen Ramsey, elegido All-Pro, se rompió los meniscos de la rodilla izquierda el jueves, durante una práctica.

Ramsey se sometió el viernes a una cirugía para reparar la lesión, y tuiteó después que el procedimiento resultó “bien”.

No hay cronograma todavía para su regreso, pero se perdería el inicio de la campaña regular.

Miami abre la temporada el 10 de septiembre, ante los Chargers de Los Ángeles.

El entrenador de Miami, Mike McDaniel, dijo el viernes que confía en las opciones de cornerback, que incluyen a Xavien Howard, un veterano; Kader Kohiu, quien destacó en 2022, y Cam Smith, elegido en la segunda ronda de 2023.

Sin embargo, aclaró que los Dolphins buscaban mas alternativas.

Apple comenzó 30 partidos con los Bengals de Cincinnati en las últimas dos campañas. Logró dos intercepciones y desvió 10 pases en 2021. Un año después, no interceptó envíos pero desvió ocho.

Los Giants reclutaron a Apple en el décimo turno general del draft de 2016. pasó tres temporadas con Nueva York antes de ser cedido a Nueva Orleáns.

Los Dolphins lidiaron con numerosas lesiones de su secundaria en 2022 y no llegaron completos al campamento de prácticas.

El cornerback Nick Needham continúa recuperándose de la ruptura del tendón de Aquiles sufrida en octubre. Keion Crossen no entrenó el viernes por una lesión no revelada que, de acuerdo con McDaniel, se evaluará más tarde.