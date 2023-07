Arabia Saudí acogerá en agosto una cumbre de paz organizada por Ucrania

Gente sostiene carteles ante la embajada rusa en Kiev, Ucrania, el sábado 29 de julio de 2023, en el primer aniversario del ataque a una edificio penitenciario en Olenivka, en el este de Ucrania, en el que murieron docenas de prisioneros militares ucrani AP (Jae C. Hong/AP)

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Arabia Saudí acogerá una cumbre de paz organizada por Ucrania a principios de agosto para buscar una forma de iniciar negociaciones con Rusia sobre la guerra en el país, según dijo un funcionario el sábado por la noche. El reino y Kiev no reconocieron en un primer momento los planes.

La cumbre se celebrará en la ciudad portuaria de Yeda, en el Mar Rojo, según el funcionario, que habló bajo condición de anonimato porque no tenía autorización para comentar el asunto de forma pública.

En la cumbre participarían Ucrania, Brasil, India, Sudáfrica y otros países, señaló. También se esperaba la asistencia de un funcionario de alto nivel del gobierno de Estados Unidos, añadió. Los preparativos del evento estaban supervisados por Kiev y Rusia no había sido invitada, señaló.

Otros aspectos sobre la cumbre seguían en el aire y el funcionario no dio más detalles. The Wall Street Journal, que informó primero sobre la cita, dijo que se celebraría el 5 y 6 de agosto con unos 30 países asistentes, citando “diplomáticos implicados en las conversaciones”.

Las autoridades saudíes no respondieron en un primer momento a una petición de comentarios de The Associated Press, ni tampoco la embajada de Ucrania en Riad. Las noticias de la cumbre se conocieron después de que el asesor estadounidense de seguridad nacional Jake Sullivan visitara el reino el jueves.

El funcionario que habló con AP dijo que la cumbre sería el siguiente paso tras las conversaciones celebradas en Copenhague en junio.

Arabia Saudí se presentaba como anfitrión después de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, asistiera en mayo a una cumbre de la Liga Árabe en Yeda para presionar a esas naciones a que apoyaran a Kiev. Los países árabes se han mantenido neutrales en su mayoría desde que Rusia emprendió la guerra de plena escala en Ucrania en 2022, debido en parte a sus lazos económicos y militares con Moscú.

Arabia Saudí también ha mantenido una estrecha relación con Rusia dentro del grupo OPEP+. Los recortes en la producción de petróleo aprobados por la organización, en un momento en el que la guerra de Moscú en Ucrania disparaba los precios de la energía, han enojado al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y a legisladores estadounidenses.

Pero celebrar esas conversaciones también reforzaría la posición del príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, que ha intentado reestablecer los lazos con Irán y presionar para buscar un acuerdo de paz en la guerra que mantiene el reino desde hace años en Yemen. Sin embargo, los lazos entre Riad y occidente siguen siendo tensos tras el asesinato y descuartizamiento en 2018 del columnista del Washington Post Jamal Khashoggi en el consulado saudí en Estambul. Las agencia de inteligencia estadounidenses creen que el príncipe Mohammmed ordenó el asesinato.

Madhani informó desde Rehoboth Beach, Delaware.