Fuentes AP: Rangers obtienen a Scherzer en canje con Mets

Los Rangers de Texas adquirieron al as del montículo Max Scherzer el sábado, por medio de un canje colosal con los Mets de Nueva York, dijo una persona enterada del convenio.

El trueque, revelado a The Associated Press a condición de anonimato en vista de que la operación no se ha oficializado, constituye una apuesta decidida por parte de los líderes de la División Oeste de la Liga Americana para buscar más logros, ahora con un pitcher tres veces galardonado con el Cy Young.

Los Rangers incorporaron a Scherzer, de 39 años, junto con otro exlanzador de los Mets con credenciales de Cy Young. Jacob deGrom, dos veces galardonado, se sometió a una cirugía de Tommy Young y difícilmente volvería sino hasta el cierre de la próxima campaña.

De acuerdo con diversos reportes, el acuerdo dará a cambio a los Mets uno de los mayores prospectos de Texas, el pelotero de cuadro Luisangel Acuña, hermano de Ronald Acuña Jr., el astro de los Bravos de Atlanta.