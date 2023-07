Horacio Garza enfrenta el reto de expandir el modelo hospitalario de Christus Muguerza en México

El doctor Horacio Garza, director general de Christus Muguerza, habló recientemente sobre la industria hospitalaria en México. Garza, quien dirige una de las redes hospitalarias de mayor prestigio en el norte del país, con sede en Monterrey, compartió algunos detalles interesantes sobre la relación entre los hospitales y las aseguradoras, así como algunas de las razones por las que el sistema de salud pública no funciona tan eficientemente.

Garza señaló que los hospitales se enfrentan a una serie de retos, entre ellos la falta de pago por parte de las aseguradoras, la escasez de personal calificado y la alta demanda de servicios. A pesar de estos retos, los hospitales mexicanos han logrado brindar una atención de calidad a los pacientes.

La entrevista completa se puede ver aquí:

“No solo somos una empresa, sino que vemos por la salud de la población”: Horacio Garza

¿Cómo fue su recorrido para alcanzar el cargo de director general?

—Me desempeño como médico y cursé una especialización en cirugía. En 2003, fui invitado a unirme a la Administración del Grupo Christus Muguerza como director médico del hospital insignia de Monterrey. Acepté la oportunidad y empecé a desarrollarme en la combinación, que es la gestión médica hospitalaria, así como en la gestión administrativa, que tenía que ver con la parte clínica.

En 2007 me invitaron a unirme al cien por ciento como director de uno de los hospitales en Monterrey, por lo que tuve que regresar a la universidad para aprender habilidades gerenciales, contabilidad administrativa, finanzas para no financieros y programas de alta dirección.

En 2011, vino la invitación a concursar por la posición de la dirección general, por lo que, en ese proceso, tomé el lugar en la segunda mitad de noviembre, donde me dieron el nombramiento de director general, de tal manera que a esta fecha estoy en mi duodécimo año ocupando el cargo como CEO.

Debo señalar que nuestra organización forma parte de una compañía norteamericana y yo soy el responsable regional de Christus Health y encargado de las operaciones en México.

¿Cómo es pasar de la medicina a administrar una empresa de esta magnitud?

—Desde mi inicio como responsable de la dirección médica del hospital, me esforcé por involucrarme cada vez más en las decisiones administrativas, ya que las decisiones clínicas que no son escuchadas por la administración generan problemas enormes, así como las decisiones administrativas, que si no se acogen por la parte clínica también pueden ocasionar grandes dificultades.

Creo que la convicción es siempre entregar lo mejor de uno mismo, pero para poder ser el mejor director médico tienes que entender muchas cosas que como médico a veces no entiendes. Por ello, como médico que verdaderamente quiere pasar al mundo del liderazgo administrativo, tienes que ir a donde voluntariamente nunca hubieras escogido ir. Con esto me refiero a la administración, finanzas, contabilidad administrativa, temas legales, gestión de capital humano y otras materias.

Foto: Nicolás Corte | Publimetro

¿Qué nos dice de la estructura y el alcance que tiene Christus Muguerza?

—Comenzamos como una oferta hospitalaria en 1934 con la apertura de nuestro primer hospital y, con la fusión con Christus, comenzamos a tener una visión más amplia, para generar más vías de acceso a los pacientes y así poder mejorar su estado de salud.

En 2005, implementamos un sistema de ambulancias para la atención médica prehospitalaria aguda con profesionales, debidamente acreditados. En la actualidad, este sistema de ambulancias se encuentra activo y se expande en otras regiones del país.

Actualmente, seguimos progresando hacia las instalaciones de estancia corta, ambulatorias y un micro hospital, que prácticamente es un concepto norteamericano de un hospital de muy breve estancia, no más de 30 horas, ya que cuenta con cinco a 10 camas, para resolver el 70% de la atención quirúrgica.

Este tipo de hospitales tienen costos más bajos, ya que, de esta manera, se puede acceder a población con menos capacidad económica, pero que puede recibir servicios de salud de la misma calidad que Christus Muguerza.

Además, contamos con medicina industrial, tenemos enfermerías industriales y medicina ocupacional. Hoy en día, tenemos presencia casi en 80 industrias, así como varias enfermerías escolares y universitarias.

Luego viene la medicina hospitalaria, es donde tenemos 14 hospitales en marcha, que son de diferentes tamaños, para diferentes tipos de población en diferentes ubicaciones.

Por consiguiente, viene la medicina poshospitalaria, que son los centros de diálisis crónica y los centros de rehabilitación. Es importante señalar que somos uno de los pocos o el único sistema que cuenta con medicina hiperbárica, y con centros de heridas crónicas de este tipo, mismos que se utilizan para tratar problemas de salud con personal especializado fuera del país.

Nuestro sistema de salud no está en todos lados, pero estamos buscando hacerlo, estamos construyendo un centro de atención integral al cáncer muy grande y con la mejor tecnología. No solamente somos una empresa de ofertas hospitalarias, sino que somos una organización que ve por resolver los problemas de la población y de las comunidades en las que sirve Christus Muguerza. Tenemos una responsabilidad social muy grande.

Cabe destacar que es una empresa de SAPI de CV con un propósito de lucro, pero no paga dividendos. El producto de todos los trabajadores que laboramos allí se regresa a la sociedad para generar más oportunidades de trabajo, y así mejorar las instalaciones, renovar la tecnología para el propósito social, es decir, ayudar a la gente que no tiene para pagar un doctor.

Foto: Nicolás Corte | Publimetro

¿Cuántos pacientes atendieron en el año?

—Dependiendo del área de servicio que damos, en hospitales tuvimos cerca de 60 mil pacientes hospitalizados, en pacientes que atendemos en el ambiente ambulatorio, la cantidad llegó a 790 mil.

Más de 270 mil personas fueron atendidas en nuestros centros de emergencia y 37 mil cirugías fueron realizadas en nuestras instalaciones, hospitalarias y de centros quirúrgicos de corta estancia.

¿En qué nivel se encuentra el sistema de salud privado en México?

—Internacionalmente, ha evolucionado. En 2004 solicitamos la acreditación de Joan Commission International para nuestro hospital sede en Monterrey, misma que nos fue otorgada en el 2006. Más tarde, nos volvieron a acreditar, y en ese momento otros hospitales privados que nos siguieron también lograron su acreditación. A partir de ese momento, se elevó la gestión de calidad y seguridad hospitalaria en México.

En aquel entonces, el Consejo de Salud General estableció los estándares internacionales de acreditación, lo que nos permitió alcanzar una excelencia global en la calidad de estas instancias. Además, nuestros pacientes también lo reconocen, por lo que mucho extranjero viene y se atienden con nosotros en nuestras clínicas alrededor de todo el territorio mexicano para realizarse procedimientos dentales, cirugías plásticas, reconstructivas y de obesidad.

Este indicador habla de la confianza que hay cada vez más en los sistemas de atención privada en México.

Christus Muguerza se rige bajo los estándares de Christus Health, ya que están apegados a los estándares de las agencias norteamericanas de acreditación, independientemente de lo que ocurra aquí en México con las acreditaciones nacionales, nosotros al igual que otros competidores estamos construyendo nuestra atención hospitalaria basada en estándares de calidad global.

¿Cuáles son las recomendaciones que daría al área médica y a los hospitales del sector público?

—Un problema que se tiene en el sistema de salud público es la fragmentación, es decir, en el país tenemos sistemas de salud pública basados en el IMSS, ISSSTE, ISSSTE regionales para los burócratas estatales, la Sedena, las clínicas y hospitales de Petróleos Mexicanos.

La fragmentación hace que el sistema de salud sea ineficiente. Se ha intentado unificar la información clínica, pero es importante usar funcionalidades digitales que aún no han progresado en el sector público.

Foto: Nicolás Corte | Publimetro

El problema es la dispersión que existe en el sector, ¿no?

—Quiero ser muy enfático en un tema. Los hospitales públicos a menudo se caracterizan por todo lo malo, pero lo bueno rebasa con mucho lo malo, simplemente la cantidad de pacientes a los que atienden cada día, mes y año es enorme.

Desafortunadamente, destaca lo malo, pero hay muchísimo que se hace bien, el problema es que está rebasado. Actualmente, en el sector público hay muy buenos médicos, una excelente tecnología instalada y buenos procedimientos terapéuticos, que hacen que los hospitales públicos también sean de calidad global.

¿Qué recomienda a la gente que se automedica?

—Principalmente, el problema es acerca de la cultura de estar sanos, de promover tu misma salud, está muy incipiente. Posteriormente, están los sistemas de salud en México, que son reactivos e indemnizatorios, que es cuando ya ocurrió el problema, cuando ya tienes la hipertensión instalada.

Por otro lado, está la preventiva, que viene de la salud, pero también de los prestadores, quienes generan planes de salud acorde a cada persona, es decir, que, si hacemos los estudios de evaluación periódica, y estos salen con el ácido úrico y triglicéridos elevados, así como presión arterial marginal, en primer lugar, es la responsabilidad del paciente, pero también de quien le esté ayudando a desarrollar su plan de salud.

Como país debemos mover fuertemente los planes e incentivos hacia la parte preventiva, entonces esto que se pudo haber prevenido, se convierte en una enfermedad crónica degenerativa y en una carga para el sistema de salud por 30 años o quizá más.

¿Cómo es la relación de la institución de salud con las aseguradoras?

—Todo empieza por un factor, y es la pobreza en la educación de los usuarios, porque normalmente a veces como prestación en una empresa solo te entregan tu póliza. Los asegurados toman esto como una panacea contra todos los males, pero la verdad es que es un contrato, que tiene sus reglas que se deben de conocer.

No hay manera de que una aseguradora quede mal porque todo está escrito en un contrato, no hay criterio, porque todo lo dice en el contrato. Nosotros como sistema de salud privado, desde la Asociación Nacional de Hospitales Privados, siempre estamos buscando la comunicación con las compañías de seguros porque estamos en un mismo mercado.

Al final del día, nos necesitamos los unos a los otros, en la transparencia, en la contención del gasto, en la contención de la famosa inflación grado médico, que siempre es mucho más arriba que la inflación general. Entonces, buscamos siempre la comunicación con las compañías de seguros.

Foto: Nicolás Corte | Publimetro

¿Qué viene para los próximos años?

—Nuestra misión nos invita a la acción, porque nuestra finalidad es expandir el ministerio que revela Jesucristo. Somos una empresa de fundamento católico independiente, te digo que no lo hacemos como proselitismo, pero nos guiamos por los principios de la doctrina social y la fe católica.

Siempre estamos buscando cómo crecer. Los dueños no toman dividendo, por lo que es menos complicado encontrar las formas de aplicar esos recursos para el crecimiento y para la expansión, ya sea de forma horizontal, vertical o de forma orgánica.

No hay nada más que crecer en más instalaciones, sino en seguir mejorando el servicio. Por ejemplo, cuando se instala un centro de imagenología molecular con una tomografía por emisión de positrones con todo y su ciclotrón, donde el equipo produce las moléculas con cierto grado de radiactividad para estudios funcionales, tales como el cáncer, este es un crecimiento orgánico.

Crecemos en capacidad de resolutivas, en más tecnología para dar mejores servicios y no en más edificios, sin embargo, no estamos peleados con la posibilidad de tener más instalaciones. Hace tres meses abrimos un hospital en León, y hace seis meses abrimos otro en Monterrey, con 70 camas.

Estamos en busca del crecimiento en capacidad resolutiva en procedimientos, por ejemplo, en Puebla, que estamos construyendo un centro de atención integral contra el cáncer.

Así que se viene mucho para el futuro, seguiremos explorando siempre, basándonos en los mapeos del territorio nacional con ciertos criterios para encontrar las zonas, regiones o ciudades que se acercan a nuestro propósito.

En estos estudios medimos desde el PIB de la región, ingresos por familia, capacidad de aseguramiento público y privado, índice criminalidad, desempleo, entre otros factores.

Esta serie de factores, nos ayudan a identificar estas regiones del país, en las cuales podemos aportar a las comunidades más marginadas, y así actuar en consecuencia, buscando oportunidades en esos lugares.

Por esta razón, decidimos ir a León, ya que se habla mucho del nearshoring, por lo que decidimos estar presentes en una región con un crecimiento muy interesante, cumpliendo con los criterios necesarios para estar ahí, de tal manera que también nosotros tenemos experiencia en la medicina industrial ocupacional, por ello, también nos aplica esa zona, y seguimos buscando.