Jorge Vilda: "Japón es el equipo que más nos va a exigir de los tres partidos"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

"Estoy seguro que mañana es el equipo que más nos va a exigir de los tres partidos. Es el partido más complicado de los tres, es un equipo que se asocia muy bien, que interpreta muy bien el juego, que tiene jugadoras con muchísima calidad, tácticamente están muy bien trabajadas y es un equipo que puede comprometerte en la presión", comentó Vilda durante una conferencia de prensa desde Wellington.

Pero antes de analizar el siguiente compromiso mundialista de su selección, Vilda elogió el papel de las categorías inferiores. "Me gustaría dar la enhorabuena a nuestra sub-19, que va a jugar una final más de un Campeonato de Europa", indicó al respecto.

"Esto es algo que está sucediendo año tras año. Este año también hemos jugado la final con nuestra sub-17, venimos de ser campeones del mundo con ambas selecciones... Y es algo que quiero poner en valor, todo lo que se está consiguiendo", reiteró el entrenador de la selección absoluta.

De cara al cruce de octavos de final, Vilda fue tajante. "Por un lado, tener claro que España siempre va a salir a ganar los partidos, no piensa en otro resultado; y por otro lado, no hemos gastado ni un segundo de pensamiento en quién te puede tocar o quién no te puede tocar. Es algo que nosotros no controlamos y no nos vamos a desgastar en eso", argumentó.

Así, Vilda calibró el peligro de Japón en la jornada 3 del grupo. "Los dos tendremos nuestros momentos y ganará quien tenga más pegada en los últimos metros. Es un partido motivante para nosotros. Este año ya conseguimos la victoria contra ellas, pero debemos mejorar la versión que dimos en La Cartuja para ganar", advirtió.

"Es un equipo muy completo con jugadoras polivalentes como Sugita, Endo o Tanaka. Es muy difícil verlas fallar un control o un pase. Lo que más me llama la atención es que interpretan muy bien el juego. Es un equipo inteligente y muy bien trabajado", insistió el seleccionador de la 'Roja'.

"El equipo va mejorando según va transcurriendo el campeonato. Nos vamos formando, conjuntando, cogiendo automatismos y eso se aprecia en la defensa. Mañana será diferente la forma en que nos ataquen y nos estamos preparando para que nos lleguen lo menos posible"", recalcó.

"Estamos viendo resultados muy igualados en el Mundial. Es el torneo con mayor nivel que hemos visto. Hemos visto hasta ahora rivales en bloque bajo, con una posesión abrumadora por nuestra parte. Mañana no será así, habrá muchas luchas pero decidirán las acciones a balón parado y el acierto en los últimos metros", concluyó Vilda.