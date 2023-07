Juez dictamina que el uso de la CNN de 'la Gran Mentira' con respecto a Trump no es difamación

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

"El uso por parte de CNN de la frase 'la Gran Mentira' en relación con los desafíos electorales de Trump no da lugar a una inferencia plausible de que Trump defienda la persecución y el genocidio de los judíos o de cualquier otro grupo de personas. Ningún espectador razonable podría (o debería) hacer esa referencia de manera plausible", ha explicado el juez de distrito Raag Singhal, designado por Trump en 2019, y así lo ha recogido la propia CNN.

"'Ser como Hitler' no es una declaración de hecho verificable que respalde un reclamo por difamación", ha añadido el juez.

"Al igual que las personalidades de Trump y CNN, la Corte considera que las referencias a los nazis en el discurso político (hecho por cualquier lado) son odiosas y repugnantes", ha relatado el juez y ha agregado que, sin embargo "la mala retórica no es difamación cuando no incluye declaraciones de hechos falsas".

El portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung, ha dicho en un comunicado este sábado que están "de acuerdo con las conclusiones del muy respetado juez de que las declaraciones de CNN sobre el presidente Trump son repugnantes".

Esta demanda es una de las muchas que Trump ha presentado contra los medios de comunicación, incluidos CNN, 'The New York Times' y 'The Washington Post', objetando la cobertura durante su presidencia y tras perder las elecciones presidenciales contra el ahora presidente, Joe Biden, en 2020.

Trump había acusado a CNN de una "campaña de disuasión en forma de difamación y calumnias" y de crear una "asociación falsa e incendiaria" entre él y Hitler.