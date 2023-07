Aurélien Tchouameni: "Tenemos que aprender cada día cómo jugar en un nuevo sistema"

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

"Estamos jugando bien en la pretemporada. Utilizamos un nuevo sistema y tenemos que aprender cada día cómo jugar en este sistema, pero tenemos un equipo increíble y estoy seguro de que vamos a hacer una temporada increíble", señaló Tchouameni en declaraciones a los medios oficiales del club.

El internacional habló del centro del campo madridista, al que considera "el mejor del mundo con leyendas" como Toni Kroos y Luka Modric, de los que aprenden "todos los días", pero también con "jóvenes que tienen un nivel increíble" como Bellingham, Camavinga, Valverde, Ceballos y él mismo. "Vamos a hacerlo bien esta temporada", auguró.

El mediocentro aseguró que están "trabajando bien estos días" de una pretemporada, donde no ve que los partidos que de la gira por los Estados Unidos sean amistosos porque se enfrentan "contra buenos equipos". "Queremos hacerlo bien. Trabajamos muy bien en los entrenamientos y queremos hacer lo mismo en los partidos", añadió.

"Me siento bien con el equipo y creo que he hecho un buen trabajo. Además, en vacaciones trabajé mucho con el preparador físico. Me siento bien en el campo, queremos jugar bien y mejorar cada día", sentenció Tchouameni.