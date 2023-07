Ciencia.-La cuna de las lenguas indoeuropeos se ubica al sur del Cáucaso

Una hipótesis híbrida sobre el origen y la difusión de las lenguas indoeuropeas P. HEGGARTY ET AL., SCIENCE (2023)

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

Este trabajo sobre la procedencia de una familia de lenguas habladas hoy en día por casi la mitad de la población mundial se publica en la revista Science.

Durante más de doscientos años, se ha disputado el origen de las lenguas indoeuropeas. Dos teorías principales han dominado recientemente este debate: la hipótesis de la "estepa", que propone un origen en la estepa póntico-caspio hace unos 6.000 años, y la hipótesis "anatoliana" o "agrícola", que sugiere un origen más antiguo ligado a la agricultura temprana alrededor de hace 9.000 años.

Los análisis filogenéticos previos de las lenguas indoeuropeas han llegado a conclusiones contradictorias sobre su edad, debido a los efectos combinados de imprecisiones e inconsistencias en los conjuntos de datos que utilizaron y limitaciones en la forma en que los métodos filogenéticos analizaron las lenguas antiguas.

Para resolver estos problemas, los investigadores del Departamento de Evolución Lingüística y Cultural del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva reunieron a un equipo internacional de más de 80 especialistas en idiomas para construir un nuevo conjunto de datos de vocabulario central de 161 idiomas indoeuropeos, incluidos 52 lenguas antiguas e históricas.

Este muestreo más completo y equilibrado, combinado con protocolos rigurosos para codificar datos léxicos, rectificó los problemas en los conjuntos de datos utilizados por estudios anteriores.

El equipo utilizó un análisis filogenético bayesiano habilitado para la ascendencia recientemente desarrollado para probar si los lenguajes escritos antiguos, como el latín clásico y el sánscrito védico, eran los ancestros directos del romance moderno y los lenguajes índicos, respectivamente.

MÁS DE 8.000 AÑOS

Russell Gray, jefe del Departamento de Evolución Lingüística y Cultural y autor principal del estudio, enfatizó el cuidado que habían tenido para asegurarse de que sus inferencias fueran sólidas. "Nuestra cronología es sólida en una amplia gama de modelos filogenéticos alternativos y análisis de sensibilidad", afirmó en un comunicado. Estos análisis estiman que la familia indoeuropea tiene aproximadamente 8.100 años, con cinco ramas principales ya separadas hace unos 7.000 años.

Estos resultados no son del todo consistentes ni con las hipótesis de la estepa ni con las agrícolas. El primer autor del estudio, Paul Heggarty, observó que "los datos recientes de ADN antiguo sugieren que la rama de Anatolia del indoeuropeo no surgió de la estepa, sino de más al sur, en o cerca del arco norte de la Media Luna Fértil como la fuente más antigua de la familia indoeuropea. La topología de nuestro árbol genealógico lingüístico y las fechas de división de nuestro linaje apuntan a otras ramas tempranas que también pueden haberse extendido directamente desde allí, no a través de la estepa".

Por lo tanto, los autores del estudio propusieron una nueva hipótesis híbrida para el origen de las lenguas indoeuropeas, con una patria última al sur del Cáucaso y una rama posterior hacia el norte en la estepa, como patria secundaria para algunas ramas del indoeuropeo que ingresan en Europa con las posteriores expansiones asociadas a Yamnaya y la Cultura de la cerámica cordada.

"El ADN antiguo y la filogenética del lenguaje se combinan para sugerir que la resolución del enigma del indoeuropeo de 200 años de antigüedad se encuentra en un híbrido de las hipótesis de la agricultura y la estepa", dijo Gray.