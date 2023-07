Esta joven vive como una auténtica princesa en un castillo italiano con más de 800 años de antigüedad

MADRID, 31 (EDIZIONES)

Ludovica Sannazzaro, de 21 años, vive en un castillo italiano con foso que pertenece a su familia desde su construcción en 1163.

El Castello Sannazzaro, que fue una fortaleza en Monferrato (Italia), pasó a manos del padre de Ludovica por su pasión por la historia, y ella creó una página de TikTok para honrar su historia, después de mudarse cuando tenía sólo cuatro años tras haber estado abandonado durante años.

Ludovica sabe que esta increíble casa pasará a sus manos algún día, por lo que ahora intenta aprender todo lo que puede sobre el asombroso edificio para seguir manteniéndolo.

A pesar del encanto del lugar, la joven asegura que su peculiar situación vital tiene un efecto negativo en su vida amorosa, ya que puede atraer al tipo equivocado de hombres, y no quiere besar a ninguna "rana" que no pueda ver más allá de la parte de cuento de hadas de su vida.

"Algunas personas me han dicho a lo largo de mi vida: 'Oh, me voy a casar contigo. Entonces voy a tener todo tu dinero'. Y yo les digo: 'No creo que entiendas cómo funciona esto. Vivir en un castillo no significa nada'. Si veo que alguien está más interesado en mi castillo y en la vida que cree que tendrá estando conmigo, mantengo las distancias".

Aunque vivir en un castillo tiene sus desventajas sociales, sobre todo en lo que se refiere a las citas, Ludovica insiste en que sabe lo afortunada que es por vivir allí: "Más de una vez, tengo que admitirlo, he pensado: 'No sé si podré hacer esto. Voy a vender esto' Pero nunca podría vender un lugar que ha pertenecido a mi familia durante casi 900 años".