Se hace viral video de militar con discurso en contra de la 4T

En redes sociales el discurso de un presunto militar comenzó a viralizarse, debido a que pide enjuiciar al presidente Andrés Manuel López Obrador por atentar en contra de las instituciones, entre ellas el Instituto Nacional Electoral (INE), Tribunal Electoral, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En un foro organizado por el grupo que se autodenomina “Movimiento México 2030″, que se llevó a cano el 29 de julio en el Club de Periodistas de la Ciudad de México, un hombre que no mencionó su nombre, pero afirmó ser General Diplomado del Estado Mayor, doctor en Derecho y director del Movimiento Mexicanos al Grito de Guerra, dijo que el presidente desde hace cinco años le miente al país.

“Se puede enjuiciar a una persona que de manera necia y terca se quiere adueñar de las instituciones, como fue el INE, como es ahora de la SCJN, del Tribunal Electoral, el Inai. Creo que todos ustedes están conscientes del problema que tenemos en las manos, muchos nos fuimos con espejitos, nos vendieron espejitos hace cinco años y los compramos, cuando hace cinco años nos dijeron que era un peligro para México y no hicimos caso”, dijo.

También se refirió a la falta de medicamentos en el país, criticó la formación de la Guardia Nacional “para resguardar única y exclusivamente los intereses del señor, pero les voy a decir que confíen en su Ejército, confíen en su Marina”.

El militar añadió que la población de México ya se acostumbro a vivir en medio de la violencia, lo cual es consecuencia de que no se ejerza ala acción penal en contra de los criminales, de que no se viva en un Estado de Derecho.

“En donde el mismo presidente que juró cumplir y hacer cumplir cada una de las leyes, empezando por la Constitución, sea el primero en agraviarla. Nosotros estamos dispuestos a llegar a las ultimas consecuencias, continúen confiando en su Ejército, en la Marina, porque 98% estamos con el pueblo, somos un Ejército constitucionalista, no estamos con dictador, con un pseudodictador, mucho menso con un semidios, somos personas de cabe y hueso y ellos también lo son”.

Militar pide juicio en contra del presidente López Obrador Foto: Especial

Finalmente, dijo que no están dispuestos a que en 2024 se repita la historia y se “compren espejitos y mentiras”, por lo que antes de ese año el país retomará el rumbo

“No va a haber mexicanos de primera y de segunda, todos somos iguales, idénticos, porque nuestro México nos hace únicos. No hay de otra, ahora en este momento, cuando la patria está en peligro lo único que no se vale es no defenderla, porque recuerden que en cada hijo un soldado te dio”.

Publimetro ha buscado a los organizadores del evento para conocer la identidad del militar, aunque hasta el momento no ha tenido respuesta.