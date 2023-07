Putin y Erdogan conversarán por teléfono el miércoles en la antesala de una posible reunión presencial

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha confirmado las informaciones vertidas el fin de semana, cuando se apuntó a esta posible conversación, y respecto al encuentro entre ambos mandatarios, ha apuntado que aún está por perfilar, según recoge la agencia Interfax.

Ya el fin de semana el propio Putin apuntó a que junto a Erdogan acordaron que se verían aunque no especificaron si sería en Rusia o en Turquía. "Ya veremos. Me invitó incluso antes de las elecciones, pero decididos que sería mejor no hacer para que nadie especulara", dijo.

El mandatario ruso rechazó así una invitación hace meses para evitar que se pudiera interpretar su reunión con Erdogan como un intento por interferir en el proceso electoral, en el que finalmente el presidente turco logró la reelección en segunda vuelta. "Decidimos posponer nuestra reunión", reconoció Putin.

El presidente Putin, aislado internacionalmente desde el estallido de la guerra en Ucrania, apenas ha viajado al extranjero. De cara al mes de agosto el Kremlin ha apuntado a posibles viajes a Turquía, India y China, países no adscritos al Estatuto de Roma y donde no corre el peligro de ser detenido el virtud de la orden de arresto emitida por el Tribunal Penal Internacional (TPI) por presuntos crímenes de guerra.