Lucha de cárteles aumenta la violencia al sur de México

La violencia vinculada con la lucha entre grandes cárteles está en aumento en el sureño estado mexicano de Chiapas, en la frontera con Guatemala, donde el martes hubo un nuevo ataque a una estación policial y la víspera fueron incendiados varios vehículos en lo que las autoridades definieron como un mensaje de advertencia de un grupo criminal hacia otro.

Hombres armados llegaron a bordo de cuatro vehículos la madrugada del martes y atacaron a balazos la estación policial del municipio de Reforma, una localidad cercana al estado de Tabasco.

Según informó la Secretaría de Seguridad en un comunicado, los policías repelieron la agresión en la que murió uno de los atacantes. Además se aseguraron un fusil AR-15, un arma corta, una camioneta y una motocicleta.

El ataque fue el segundo a una base policial en menos de 40 días aunque el de junio fue en otra punta del estado.

Según un funcionario estatal que pidió el anonimato por no estar autorizado a dar declaraciones, el del martes fue perpetrado por el Cártel Jalisco Nueva Generación, que le disputa el control territorial al Cártel de Sinaloa -el grupo criminal que ha dominado la región fronteriza con Guatemala desde hace años-.

El suceso tuvo lugar un día después de que fueran quemados tres camiones cerca de la frontera con Guatemala, también como parte de esta disputa por el control de las rutas de drogas, armas y migrantes.

“Hubo quema de tres vehículos y unas cartulinas”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su conferencia de prensa matutina del martes.

Según explicó el mandatario, en dichos escritos un grupo indicaba que llegaba “a poner orden porque la otra banda… tenía sometida a la población y que ellos llegaban para liberar al pueblo”.

Este tipo de mensajes son habituales entre los cárteles que quieren siempre mostrar a sus enemigos como los verdaderos criminales de los que quieren librar a la población civil.

El presidente destacó que Chiapas sigue siendo un estado con índices de homicidio por debajo de la media nacional pero reconoció que la situación está cambiando. De hecho indicó que el lunes hubo siete asesinatos en la región, homicidios que no detalló, algo que no es habitual. “En general no sucedía esto”, agregó.

Los sucesos de esta semana tienen lugar después de que en junio fueran secuestrados 16 policías estatales, que fueron liberados con vida días después, y de un ataque a una estación policial en Tapachula donde un explosivo causó daños a dos patrullas.