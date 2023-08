Portaltic.-Las claves de los expertos para sacar los mejores retratos con el 'smartphone' este verano

MADRID, 1 (Portaltic/EP)

Sin embargo, hay una serie de recomendaciones para llevar este 'modo retrato' a otro nivel, tal y como explican los expertos de OPPO, que han trabajado este último año para potenciar la fotografía en los dispositivos de la familia OPPO Reno10 Series y cuya opción de retrato ha sido mejorada a conciencia por su equipo de producto.

"Conseguir el mejor retrato veraniego depende de muchas cosas. La luz, el encuadre, la versatilidad de las ópticas, el software... Está claro que el trabajo de OPPO en esta Reno10 Series es espectacular y han establecido un nuevo estándar en fotografía de retrato con la tecnología desarrollada en esta gama de precios. Ahora tienes la mejor herramienta fotográfica, solo falta que captures los mejores momentos del verano", ha señalado José Galán, National Trainer de OPPO España.

LA LUZ Y LA COMPOSICIÓN, CLAVES PARA UN BUEN RETRATO

Algo fundamental en fotografía de retrato y en fotografía en general es la luz. En verano hay más horas de luz que los usuarios pueden utilizar para conseguir diferentes resultados. No es lo mismo hacer una fotografía al mediodía, con el sol justo encima de la cabeza, que hacerlo cuando está anocheciendo, en lo que se denomina la 'hora dorada'.

"La primera clave para mi es experimentar, probar, imaginar, porque es cierto que una luz fuerte al mediodía quizás no es lo mejor a la hora de hacer retratos ya que crea sombras y marca mucho las facciones del rostro, pero también es cierto que esto se puede utilizar a nuestro favor y conseguir muy buenos resultados", añade Galán.

De la misma forma, considera fundamental la composición de la imagen a la hora de tomar fotografías. La persona será la protagonista, pero según la óptica que se utilice se podrán conseguir resultados diferentes, así que lo más idóneo para ser más creativos en fotografía de retrato será tener una buena cámara principal, una óptica gran angular y un teleobjetivo con el que conseguir resultados más realistas.

Con la cámara principal, gracias al sensor de mayor tamaño, se consigue mayor captación de luz y mayor resolución en la fotografía. El gran angular, por su parte, aporta un efecto más ojo de pez que la cámara principal, de manera que si se hace una fotografía de retrato de cuerpo entero desde abajo puede ayudar, por ejemplo, a crear una sensación de piernas más largas y a conseguir fotografías más creativas. Sin embargo, este experto considera que la mejor opción para el retrato es el zoom óptico.

"Esta óptica no la encontramos en muchos 'smartphones' porque hasta la llegada del OPPO Reno 10 Series 5G estaba destinada a la gama más alta y cara. Me encanta esta óptica porque al hacer zoom 2x no perdemos calidad y conseguimos una perspectiva mucho más natural, logrando una distancia focal equivalente a los 47mm de una cámara de fotografía profesional. De esta forma, se consigue una fotografía lo más parecida a cómo ve el ojo humano y nos parece mucho más agradable y realista", detalla José Galán.

Esta óptica también tiene una peculiaridad muy importante y es que estrecha el campo de visión y desenfoca el fondo con mayor intensidad (lo que se conoce como efecto 'Bokeh', que se potenciará después con el software del 'smartphone'). Esto es muy útil para lugares muy concurridos donde el usuario quiere hacer un retrato y que no salgan personas no deseadas en la fotografía, resaltando mucho mejor al protagonista.

TRATAMIENTO DE LOS COLORES, TEXTURAS Y LUCES

Después de tener en cuenta la luz y el encuadre, en 'smartphones' es muy importante el tratamiento de los colores, las texturas o las luces. En definitiva, el procesado que sea capaz de realizar el móvil mediante software con la información captada por la óptica (hardware). En este sentido, OPPO ha realizado avances en el tratamiento de las pieles con la tecnología Portrait Expert Engine, que consigue separar el modelo del fondo y, de esta forma, conservar los tonos de piel de una forma muy natural a la vez que le da más claridad a los rostros.

Si se habla de software también hay que tener en cuenta el propio 'Modo Retrato', que imita el desenfoque de los fondos que se consiguen en las cámaras de fotos profesionales. En 'smartphones' este efecto 'Bokeh' necesita de trabajo de software y los nuevos algoritmos de OPPO Reno10 Series consiguen "desenfoques más naturales con mejor integración del sujeto con el fondo, algo imprescindible para obtener resultados de retratos profesionales", explica el experto de la compañía.

Además, algo que llama la atención y resulta muy útil es que esa cantidad de desenfoque del fondo es variable y el usuario la puede regular, ya sea antes de capturar la fotografía o en la edición posterior. Esta característica de la familia OPPO Reno10 es perfecta para que a posteriori se pueda afinar el resultado final y obtener una fotografía más profesional.