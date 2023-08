Torneo en Washington advierte que Svitolina y Azarenka no se saludarán de la mano

WASHINGTON (AP) — Los espectadores en el Abierto de Washington recibieron una advertencia previo a la victoria de la ucraniana Elina Svitolina ante la bielorrusa Victoria Azarenka por 7-6 (2), 6-4 de que las jugadoras no harían el saludo de manos en la red al culminar su partido de primera ronda el lunes en la noche.

Durante la guerra en Ucrania, Svitolina — como varios tenistas de su país — se ha negado a participar del tradicional encuentro en la red cuando le ha tocado enfrentar a rivales de Rusia o Bielorrusia. Rusia invadió a Ucrania con la ayuda de Bielorrusia en febrero de 2022, y la guerra continúa.

Cuando Svitolina selló su victoria el lunes, tanto ella como Azarenka caminaron directamente hacia el juez de silla. Los espectadores aplaudieron, con algunos agitando las banderas azul y amarillo de Ucrania.

En recientes torneos de tenis, algunos aficionados — al parecer por no estar enterados del contexto — abuchearon a los ucranianos por no dar el saludo. Después de perder ante Svitolina en Wimbledon, fue Azarenka la que recibió sonoros abucheos por no ir a la red — aunque lo hizo al saber de antemano que Svitolina no la iba a saludar.

Svitolina, quien alcanzó las semifinales de Wimbledon apenas tres meses después de volver al circuito tras una licencia por maternidad, dijo entonces que lo mejor sería que los torneos informasen al público sobre la situación. El All England Club indicó que no iba a hacer eso.

Pero Svitolina mencionó que el director ejecutivo de la WTA, Steve Simon, le indicó que se la comunicaría un mensaje a los espectadores en Washington previo al partido contra Azarenka. Y así se hizo.

“Es lo correcto”, señaló Svitolina. “Pedía a la WTA que respete la decisión de los ucranianos. Y cumplieron”.

La pizarra en la cancha leyó: “Al final del partido, no habrá saludo de manos entre las jugadoras. Apreciamos que respeten a ambas deportes durante y tras el partido, y por su comprensión durante estas difíciles circunstancias”.

El mensaje volvió a ser mostrado tras el primer set.

“No me importa. ¿Cuántas veces más vamos a hablar sobre eso? ¿Es algo importante? ¿Es algo que interesa para la gente que escribe sobre lo mismo una y otra vez”, dijo Azarenka, dos veces campeona del Abierto de Australia y ex número uno del mundo.

Azarenka añadió que ese tipo de explicación a los espectadores llegó “18 meses demasiado tarde”.

En otros resultados del primer día del torneo ATP-WTA 500, la campeona vigente Liudmila Samsonova derrotó 6-1, 6-3 a la estadounidense Danielle Collins. La rusa Samsonova levantó las dos bolas de quiebre y rompió cuatro veces el servicio de Collins.

También se destacó la victoria de la ucraniana Marta Kostyuk por 2-6, 6-3, 7-6 (5) ante Bianca Andreescu, la canadiense que ganó el Abierto de Estados Unidos de 2019.

Por el cuadro masculino, el argentino Diego Schwartzman sucumbió 6-3, 6-3 ante el estadounidense Mackenzie McDonald. Y el veterano francés Gael Monfils doblegó 6-3, 6-4 al estadounidense Bjorn Fratangelo.