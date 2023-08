Marx Arriaga, dispuesto a dar la vida por polémica con libros de texto de la SEP

Tras la polémica generada por temas inapropiados y fallas de elaboración como errores ortográficos o de información en los libros de texto de educación básica implementados por la Secretaría de Educación Pública (SEP), el director de ‘Materiales Educativos’, Marx Arriaga, respondió ante las quejas.

Junto a la frase “lograr la liberación de México y una patria nueva o morir por ella” del fallecido Genaro Vázquez Rojas, líder sindical del magisterio guerrerense, Arriaga, aseguró en redes sociales que ‘da la vida’ por los libros de texto de la SEP, después de recibir quejas y críticas de padres de familia y educadores.

Marx Arriaga confesó que ‘da la vida’ por los libros de texto, por la reivindicación de los profesores y por la Nueva Escuela Mexicana (NEM), de la SEP, tras la reciente polémica de una de las infografías del sistema solar que vienen en una de las ediciones para quinto grado.

“El tema del libro de texto ocupó ayer 11 primeras planas, amenazaron con 9 años de prisión. Por la NEM, por los libros, por la reivindicación del maestro, no doy 9 años; doy la vida. Vengan por ella, pero eso sí, no me van a encontrar arrodillado... ¡Me encontrarán trabajando!”, declaró el director de ‘Materiales Educativos’ de la SEP.