Arrestan a pasajero en vuelo de Delta que atacó a una auxiliar de vuelo

NUEVA ORLEANS (AP) — Un hombre a bordo de un vuelo de Delta Air Lines que acababa de aterrizar en Nueva Orleans se cortó y atacó a una auxiliar de vuelo hasta que otros pasajeros lo dominaron.

Los pasajeros retuvieron al hombre de 39 años hasta que la policía abordó el avión y lo arrestó, dijo el capitán Jason Rivarde al diario The Times-Picayune/ The New Orleans Advocate.

No estaba claro qué motivó el acceso de furia del miércoles por la tarde cuando el vuelo de Delta 2432 proveniente de Atlanta aterrizó en el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong.

El hombre utilizó un objeto filoso no especificado para hacerse un corte en el cuello, luego amenazó a una auxiliar y le provocó un corte superficial, dijo Rivarde. Dijo que el pasajero deberá responder a cargos de asalto agravado, asalto simple y alteración del orden.

Delta dijo en un comunicado que hay “cero tolerancia para la conducta revoltosa en nuestros aviones y en nuestros aeropuertos”.

“Nada es más importante que la seguridad de nuestra gente y nuestros clientes”, añade el comunicado.