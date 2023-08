Escaladora noruega se retira tras su récord de subir las 14 cumbres más altas en 92 días

KATMANDÚ, Nepal (AP) — La escaladora noruega que acaba de convertirse en la más rápida en subir las 14 cumbres más altas del mundo anunció el sábado su retirada del deporte a su regreso a Nepal.

Kristin Harila y su guía sherpa, Tenjin, fueron recibidos como héroes en el aeropuerto de Katmandú, donde cientos de alpinistas, funcionarios gubernamentales y aficionados los recibieron con vítores y guirnaldas de flores.

Harila y Tenjin coronaron el K2 en Pakistán la semana pasada para completar la ascensión a los 14 “ochomiles” — montañas con más de 8.000 metros (unos 26.000 pies) de altitud — en 92 días y pulverizar el récord previo de 189.

“No creo que vuelta a intentar ningún ochomil por un tiempo", dijo Harila. “En total he subido 28 ochomiles así que creo que he cumplido mi parte".

La deportista, de 37 años, comenzó la misión de fijar un nuevo récord en abril subiendo al Shisha Pangma, seguido de otras cumbres en China y Nepal, incluyendo el Everest. Después de trasladó a Pakistán para completar la hazaña.

El de este año era su segundo intento. El primero comenzó en abril de 2022, y tenía previsto terminar en septiembre, pero solo pudo escalar 12 luego de que las autoridades chinas restringieron la entrada de extranjeros al país por la pandemia del coronavirus.

“Voy a correr por la montaña y ya me he inscrito a una carrera”, dijo acerca de sus planes más inmediatos.

El K2, que es la segunda cumbre más alta del mundo y la última en su lista, fue la más difícil de abordar, explicó.

Harila apuntó que las condiciones meteorológicas suelen determinar la dificultad de la ascensión y este año enfrentaron “condiciones muy duras" debido a una “nieve muy profunda”.

El récord anterior estaba en manos de Nirmal Purja, un ciudadano británico nacido en Nepal que ascendió los 14 picos en 189 días en 2019, superando la marca previa de más de siete años de un escalador surcoreano. Los ascensos de Purja quedaron recogidos más tarde en un popular documental de Netflix “14 Peaks: Nothing is Impossible” (“Los 14 ochomiles: No hay nada imposible”).