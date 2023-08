Killer Mike y Fat Joe recuerdan la primera canción de rap que los impresionó

LOS ANGELES (AP) — ¿Recuerdas la primera canción de rap que escuchaste? Algunos de tus raperos y DJ favoritos sí. El hip hop celebra 50 años de vida y The Associated Press pidió a algunos de los artistas más populares del género, incluidos Killer Mike, JT de City Girls, King Combs y Fat Joe, que compartieran su primer recuerdo al escuchar una canción de rap y cómo resonó con ellos.

En la segunda entrega de una serie de dos partes, AP destaca a las estrellas que se conectaron con la música rap a través de una canción distinta a “Rapper’s Delight”, el éxito de 1979 que fue el punto de entrada para Chuck D, DJ Jazzy Jeff y muchos otros artistas. Para algunos, el rap que los enganchó fue obra de Run D.M.C., Tupac Shakur, la actuación de un familiar cercano e incluso Will Smith.

Estas son las historias de 14 leyendas del hip-hop y estrellas jóvenes que hablan sobre cómo se engancharon con el rap.

FAT JOE

Fat Joe recuerda la primera vez que la canción “The Message” de Grandmaster Flash and the Furious Five se volvió viral. Nunca olvidará el momento en que sonaba la canción de rap en los proyectos de vivienda en el distrito del Bronx de la ciudad de Nueva York.

“Recuerdo bajar un día y en cada apartamento, en todas partes la estaban tocando. Yo pensé ‘Yo, esto es una locura’”, recordó el rapero antes de recitar algunos de los versos de la canción: “It’s like a jungle sometimes. It makes me wonder how we’ll keep from going under” (A veces es como una jungla. Me hace preguntarme cómo evitaremos hundirnos).

Fat Joe, de ascendencia puertorriqueña y cubana, dijo que el hip hop se convirtió en una forma de vida para muchos en su vecindario.

“Solía mirar por la ventana, tenía 7 años, miraba las fiestas en la cuadra y las improvisaciones, miraba por la ventana, veía a los chicos mayores tocando hip hop en una grabadora boombox frente al edificio”, dijo.

Fat Joe dijo que su primera introducción al hip hop llegó a través de su hermano, quien solía trabajar en el equipo de Grandmaster Flash.

“En aquel entonces, no había computadoras, no había Serato. Era vinilo”, dijo. “El mayor honor que puedes tener en la vida es ser un chico que lleva cajas llenas de vinilo. Era el chico de las cajas para Grandmaster Flash. En cualquier fiesta que daba Grandmaster Flash, mi hermano iba con las cajas. No le pagaban con dinero. Le pagaban con volantes para la próxima fiesta y él los repartía gratis”.

“Cuando hablas de Afrika Bambaataa, Kool Herc, Grandmaster Flash, ellos son los tres padres fundadores de toda la cultura. Estoy allí. Ya sabes, está justo aquí”.

KILLER MIKE

Al crecer, Killer Mike fue testigo de cómo la epidemia de drogas se extendía desenfrenadamente por su vecindario en Atlanta. Pero fue la letra de Ice T en “6 ‘N the Mornin’” lo que le ayudó a conceptualizar su difícil situación.

“El crack había llegado a nuestra comunidad y había comenzado a ponerla patas arriba”, dijo. “Cuando Ice lanzó ‘6 ‘N the Mornin’, fue la primera confirmación para mí como un niño pequeño de que yo no me estaba volviendo loco... La epidemia del crack los había quebrado, se convirtieron en víctimas de su adicción”.

”‘6 ‘N the Mornin’ lo reconoció de una manera adulta y callejera hermosamente poética. Confirmó todas mis sospechas juveniles de que el mundo había cambiado y nunca volvería a ser el mismo”.

2 CHAINZ

Es difícil para 2 Chainz identificar la primera canción de rap que escuchó. Solo podía recordar a los artistas que dejaron una marca influyente en él.

Mientras que el hip hop vio a la costa oeste usurpar a su contraparte del este como la fuerza de rap dominante en la década de 1990, 2 Chainz encontró la música rap por primera vez, gracias a sus primos mayores, a través de los lentes de Luther Campbell, también conocido como Uncle Luke, y su grupo 2 Live Crew.

Con Campbell a la cabeza, el grupo era mejor conocido por sus obscenos álbumes de rap, incluido “As Nasty as They Wanna Be”, que fueron de los primeros en incluir calcomanías de advertencia para padres, así como videos con clasificación R y X (para adultos).

La canción de 2 Live Crews “Me So Horny” fue particularmente controvertida. Pero para 2 Chainz, su introducción a su música fue un momento esclarecedor para él.

“Obviamente tenía muchas blasfemias, pero disfruté esa música”, dijo 2 Chainz. “Poco después de eso, me presentaron a Too $hort y NWA. Mi vida ha cambiado desde entonces”.

FRENCH MONTANA

Antes de que French Montana se mudara a Estados Unidos, el hip hop tocó su alma mientras vivía en Marruecos. A los 9 años, su oído fue captado por dos canciones que incluyen “Ambitionz Az a Ridah” de Tupac Shakur y “Gangsta’s Paradise” del difunto Coolio.

“Ni siquiera entendía lo que decían”, dijo Montana. “Es por eso que probablemente recibo más amor en el extranjero que aquí, porque sé lo que se siente ser un niño allá escuchando cosas y sin entender. Así que tuve la oportunidad de estar en ambos lados del mundo”.

Montana dijo que se sintió atraído por la forma de vida descrita en esas dos canciones.

“Era más un estilo de vida”, dijo. “Era más algo nuevo. Todo ahí al frente. Es un sentimiento. Ciertos discos que escuchas a veces de un artista nuevo, ni siquiera sabes quiénes son. Es posible que lo escuches en la radio, te das la vuelta y dices: ‘¿Quién es ese? ¿Qué es eso?‘... No hay ningún tipo de información. Sólo es estar enganchado sónicamente a algo como si fuera una droga. Te atrapa. Te agarra la oreja. Tu cuerpo simplemente se retuerce. Sentí que ese fue el momento cuando escuché a Tupac en ‘Ambitionz Az a Ridah’ y Coolio”.

SOULJA BOY

Cuando la madre de Soulja Boy tocaba música en la casa, a menudo escuchaba una variedad de discos de Tupac.

Pero fue la canción de Shakur “Dear Mama” la que más se quedó con él.

“Fue una de ellas”, dijo Soulja Boy. “Mi mamá solía poner mucho a Tupac cuando yo era niño. Lo escuché al crecer. Una vez que crecí, pude entenderlo más. Es uno de esos que me hizo enamorarme del hip hop definitivamente”.

FLO MILLI

La lista de reproducción de Flo Milli es casi interminable. Pero la única canción que impulsó su pasión por el hip hop fue “Hit ‘Em Up” de Tupac.

“Era como su energía”, dijo Flo Milli, la rapera nacida en Alabama que se dio a conocer con canciones como “Beef FloMix” e “In the Party” en TikTok. “Tan sólo la forma en que se comportaba y lo lírico que era y dejar su marca en el juego. Sentí que eso era realmente genial. Me encanta esa canción.”

JT

Como nativa de Miami, la rapera JT recordó haber escuchado una canción popular que representaba más a su ciudad natal.

Nunca olvidará haber escuchado la canción de 1998 de Will Smith, “Miami”, de su álbum debut como solista, “Big Willie Style”.

“Todos dirán que estoy jugando, pero fue Will Smith. Fui una gran fan de Will Smith cuando crecí con mis casetes”, dijo JT del dúo de rap City Girls. “Era ‘Welcome to Miami...”.

DOECHII

Doechii es una estrella del rap en ascenso de Tampa, Florida, que se inspira en varios artistas conocidos como Nicki Minaj, Lauryn Hill, Kanye West y Beyoncé.

El hip hop tocó el corazón de Doechii después de escuchar “Pull Over” de la artista Trina de Miami.

“Es un gancho de primer nivel”, dijo Doechii, cuya canción “What it Is (Block Boy)” con Kodak Black alcanzó el número 1 en la lista de reproducción rítmica de Billboard.

KING COMBS

A lo largo de su vida, King Combs ha escuchado innumerables canciones de su padre, Sean “Diddy” Combs.

Pero fue “Can’t Nobody Hold Me Down” de Diddy con el rapero Mase lo que tuvo un tremendo impacto en su hijo, quien dijo que el colectivo de hip hop A$AP Mob también fue una gran influencia.

“Mi papá tiene una canción llamada ‘Can’t Nobody Hold Me Down’ que es difícil. Definitivamente resonó conmigo”, dijo King Combs, cuya canción “Can’t Stop Won’t Stop” con Kodak Black encabezó la lista Mainstream R&B hip hop de Billboard el año pasado. Se inspiró en “Crush on You” de Lil Kim y Lil Cese.

“Pero luego, cuando vi a A$AP Rocky y todo su equipo y todos sus amigos divirtiéndose haciéndolo, eso también me inspiró”, dijo. “Se nota que era algo que les encantaba. Cuando hago música, sólo quiero divertirme”.

DIPLO

Diplo es uno de los productores y DJs más populares de la actualidad, pero ha dejado su propia marca dentro del hip hop a través de colaboraciones con estrellas del rap como Drake, Lil Wayne, Busta Rhymes, Mac Miller, Snoop Dogg y Wale.

El hip hop siempre ha estado con Diplo desde sus días de juventud en Miami. Fue entonces cuando escuchó “Planet Rock”.

“Fue una gran canción al crecer en Florida”, dijo Diplo, quien es de ascendencia alemana e inglesa. “Soy un gran fanático de los bajos de Miami y me encantaba 2 Live Crew. Probablemente lo primero que compré fue un casete sencillo de Digable Planets ‘Rebirth of Slick (Cool Like Dat)’. Me encantó ese disco. El primer álbum de The Pharcyde. Fue entonces cuando comencé a involucrarme, cuando tenía como 11 o 12 años. Como aficionado a la música, creo que la producción de hip hop siempre ha sido una inspiración para mí”.

6LACK

De tal palo tal astilla. El hip-hop se aventuró por primera vez en la vida de 6lack a través de su padre, quien tuvo su propia carrera de rapero bajo el nombre artístico de Ricardo FLO.

A mediados de los 90, 6lack recuerda haber visto a su padre grabar pistas antes de que finalmente le pidiera que fuera a la cabina para grabar algunas canciones a una edad muy temprana.

“Crecí viéndolo en el estudio cuando estaba en Baltimore”, recordó de su momento con su padre, cuyas iniciales al final de su nombre artístico significan For Lord Only (Sólo para el Señor). “Lo primero que grabé en mi vida lo hice a los 4 años. Era como verlo hacer lo suyo”.

6lack agregó: “Luego hubo un momento en el que dijo: ‘Tengo una pequeña apertura aquí. Di esto. Di eso’. Es una locura porque no recuerdo muchas cosas de tener 4, 5 o 6 años. Pero recuerdo haber dicho: ‘Cuando crezca, voy a ser alguien, cree en Dios y cree en mí’... Esa fue probablemente la primera vez que internalicé que estaba en una canción. Estoy en una canción de rap”.

BIA

A Bia, el rap le fue presentado con algo de R&B a través de la canción de Aaliyah “Try Again” del 2000, producida por Timbaland. La canción estaba influenciada por el hip hop y el baile.

“Recuerdo que durante la infancia la canción realmente me llamó la atención”, dijo la rapera sobre el tema nominado al Grammy de la banda sonora de “Romeo Must Die” (“Romeo debe morir”). “Sabía cada movimiento de baile. Emulé esa canción. ... Yo estaba como ‘Este soy yo’”.

SHAQ

Shaquille O’Neal es una de las fuerzas más dominantes en la historia de la NBA, ganó cuatro campeonatos durante su carrera de 19 años. También tuvo una corta pero exitosa carrera en el rap con el lanzamiento de dos álbumes, incluido su debut en 1993, “Shaq Diesel”, que vendió más de un millón de copias, y se ha desempeñado como DJ Diesel.

El miembro del Salón de la Fama de la NBA dijo que su primera experiencia con una canción de rap se produjo mientras veía la película de 1984 “Beat Street” antes de que sus padres le compraran la banda sonora del filme en vinilo. La película sigue a dos hermanos y sus amigos que se insertan en la cultura hip hop a través del breakdance, el arte de los DJs y el graffiti.

“Fue increíble”, dijo O’Neal. “Luego compré los dos tornamesas y me dieron el disco en Navidad. Pero me metí en problemas por rayarlo. Estaba tratando de ser como los DJs”.

DJ DRAMA

Al crecer en Filadelfia, DJ Drama se enamoró del hip hop a través de “The Roof is on Fire” de Rock Master Scott & the Dynamic Three, lanzado en 1984.

“Tengo recuerdos tempranos de los niños mayores de mi vecindario que nos hacían cantar de pequeños ‘The roof, the roof, the roof is on fire. We don’t need water. Let it burn. Let it burn’”, dijo.

DJ Drama también recuerda escuchar “My Adidas” de Run-D.M.C. a menudo junto con “Summertime” de DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince, también conocido como Will Smith.

___

Los periodistas de The Associated Press John Carucci, Krysta Fauria y Leslie Ambriz contribuyeron a este despacho.