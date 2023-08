Con una novena de seis carreras, Gigantes dan la vuelta para vencer por 8-3 a Angelinos

ANAHEIM, California, EE.UU. (AP) — Patrick Bailey le dio la ventaja a los Gigantes con un doble de dos carreras después de un error de Randal Grichuk y con lo que inició la voltereta de seis carreras en la novena para que San Francisco venciera por 8-3 el lunes a los Ángeles de Los Ángeles, que han perdido un máximo de campaña de siete juegos.

Mark Mathias agregó un sencillo de dos anotaciones en su debut con los Gigantes frente al cerrador dominicano Carlos Estévez (5-3), quien arruinó de forma espectacular su segundo salvamento consecutivo tras llevarse sus primeras 23 oportunidades en la temporada.

J.D. Davis tuvo un cuadrangular en la séptima por los Gigantes, que han ganado ocho de 12 juegos.

Shohei Ohtani pegó un doble, un sencillo, anotó una carrera y se robó su 15ma base de la campaña con los Angelinos a quienes se les escapan sus esperanzas de avanzar a la postemporada tras otra espectacular derrota.

Los Ángeles (56-58) no ha ganado ningún juego desde el límite de canjes, cuando el club decidió no deshacerse de Ohtani con la esperanza de poderlo llevar a la postemporada por primera vez.

Davis hit a tying homer in the seventh for the Giants, who have won eight of 12.

Por los Gigantes, los venezolanos Thairo Estrada de 5-2 con una empujada, Wilmer Flores de 4-2 con una anotada, Luis Matos de 3-0.

Por los Angelinos, el venezolano Luis Rengifo de 4-2 con una impulsada.