Dueño minoritario de los Texans enfrenta cargos de violación en Kentucky

HOUSTON (AP) — Javier Loya, dueño minoritario de los Texans de Houston enfrenta un cargo de violación en Kentucky, de acuerdo con los récord policiacos.

Loya fue acusado de violación en primer grado, cinco acusaciones de abuso sexual en primer grado y una acusación de abuso sexual en tercer grado en el Condado de Jefferson en Kentucky.

Loya, de 53 años, fue procesado y se declaró no culpable en mayo. Pagó una fianza de 50.000 dólares.

“Estamos conscientes de los serios cargos que se presentaron en el estado de Kentucky contra Javier Loya, uno de los socios limitados”, indicaron los Texans en un comunicado. “Acordamos con el Sr. Loya que mientras los cargos estén pendientes, quedará fuera de todas actividades del equipo y la liga”.

Una persona que tiene conocimiento de la situación le informó a The Associated Press que Loya tiene menos del 1% de participación en el equipo. La persona habló en condición de anonimato debido a que los dueños no son dados a conocer públicamente.

“El club rápidamente notificó a la liga de los serios cargos pendientes contra el Sr. Loya después de que fueron presentados”, aseguró el portavoz de la NFL Brian McCarthy. “El Sr. Loya no tiene permitido participar en ninguna actividad de la liga o el equipo durante el proceso. Ya no está en ningún comité de la liga”.

Loya, es cofundador y presidente de la empresa de Houston OTC Global Holdings. Tiene participación en los Texans desde su creación en el 2002.

El caso iniciará con el juicio previo en agosto 22.

Pro Football Talk reportó primero que Loya enfrentaba los cargos.