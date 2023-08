No es la primera vez que le llaman comunistas a los libros de texto

En las últimas semanas, las críticas a los nuevos libros de texto gratuitos para el ciclo 2023-2024 se han sumado errores, el volumen destinado a cada materia, la presunta inclusión de la ideología de género, pero hay una que no es nueva, ¿los libros de texto son comunistas?

De acuerdo con la cuenta de Tiktok Historia Bully Magnets, esta no es la primera vez que se tacha a los libros de nivel básico de difundir propaganda comunista. Ocurrió en su primera edición en 1960, principalmente porque desplazó la producción de editoriales privadas.

Por otro lado, estos ejemplares reafirmaban la educación laica y universal, situación que provocó incomodidad en la Iglesia Católica de aquel tiempo.

“No queremos esos libros comunistas”

Tal y como se ha visto en la reciente polémica por lo materiales desarrollados por la llamada Nueva Escuela Mexicana, ciertos sectores de la sociedad se han pronunciado contra lo que consideran contenido comunista.

Lo mismo sucedió en 1962, cuando en Monterrey, Nuevo León, se llevó a cabo una marcha cuya consigna era “no queremos esos libros comunistas” y es que el mundo se encontraba en plena Guerra Fría (1947-1991) y todo lo que estaba relacionado al Comunismo era motivo de ataque.

En el video se afirma que se difundió la idea de que al ser “gratuitos, universales y obligatorios” se utilizarían para promover una sola ideología del Estado que convertiría a los estudiantes en “adoradores del credo comunista”.

Las pruebas para ‘argumentar’ que eran propaganda comunista eran que no se mencionaba la palabra “propiedad”, que una portada había sido creación del muralista David Alfaro Siqueiros y que había imágenes de Marx y el Che Guevara.

Por esta razón, el gobierno del entonces presidente Adolfo López Mateos envió un representante a Monterrey para debatir el contenido de los libros y demostrar que no eran comunistas, el cual no se pudo llevar a cabo porque los manifestantes no los habían leído.