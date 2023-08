¿Qué significa Venus retrógrado en conjunción con Lilith y cuál será su impacto?

Los amantes de la astrología aseguran que este 8 de agosto Venus retrógrado en conjunción de Lilith impactará la vida de las personas, desde el regreso de sus exprejas hasta mejoras en su energía, mor y finanzas; sin embargo, aquí te decimos qué pasará este martes.

Para entender mejor el estado de Venus, debes de saber que cuando un planeta está en este estado es porque, según StarWalk, parece invertir la dirección de su trayecto durante períodos de tiempo específicos en los que comienza a ‘desplazarse hacia atrás’ haciendo un movimiento retrógrado.

Este planeta realiza su movimiento en un periodo de 225 días, logrando darle una vuelta completa al Sol, al desplazarse alrededor de este con una velocidad mayor a la que lo hace la Tierra, por lo que Venus, cuyo nombre representa la belleza y el amor, se encuentra en este estado desde el pasado 22 de julio y se mantendrá así hasta el próximo 4 de septiembre.

De acuerdo con el mencionado portal, algunos astrólogos advierten que durante este periodo pueden ocurrir algunos eventos energéticos afortunados y otros no tanto, pues al ser retrógrado, se dice que algunos recuerdos de tu pasado pueden salir a la luz, esto, para que reflexiones y mejores tu vida.

Sin embargo, son solo algunas creencias, por lo que no significa que tu ex regresará; StarWalk menciona que Venus retrógrado solo significa una cosa, la ilusión óptica de un movimiento planetario que no afecta las energías ni la vida de las personas.

Pero, ¿qué pasa con la conjunción de Venus y Lilith?, a la Luna también se le conoce como ‘Lilith’ y cuando entra en conjunto con algún planeta provoca un fenómeno conocido como ‘Luna Negra’, en donde este satélite se encuentra entre dos cuerpos, generando la fase de ‘Luna nueva’, la cual es imposible de ver a simple vista.

Según National Geographic, este es un evento astronómico en el quesimplemente Venus y la Luna se alinearán este 8 de agosto; el nombre de ‘Luna Negra’ viene de muchos años atrás, pues las personas creían que ‘Lilith’, quien conocían como la primera esposa de Adán, de acuerdo con Astrolandia, se presentaba en los planetas que tenían una cara oculta para representar la oscuridad.