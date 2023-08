Terry Bridgewater firma con los Lions como suplente de Jared Goff, fuente AP

Los Lions de Detroit alcanzaron un acuerdo con el agente libre Teddy Bridgewater, informó una persona que tiene conocimiento de la situación.

La persona habló el lunes con The Associated Press en condición de anonimato debido a que la persona no tiene autorización para compartir los detalles.

El quarterback visitó al equipo el mes pasado y los Lions dejaron en claro que tenían interés en agregarlo como suplente de Jared Goff.

Bridgewater, de 30 años, cumple una necesidad del equipo que busca ganar el título divisional por primera vez en tres décadas.

Nate Sudfeld y el novato Hendon Hooker se encuentran la plantilla detrás de Goff.

El futuro de Sudfeld con la franquicia está de duda pues sólo ha jugado seis encuentros desde que Washington lo seleccionado en la sexta ronda del Draft 2016 proveniente de Indiana. Hooker sufrió un desgarro en el ligamento anterior cruzado de la rodilla izquierda hace ocho meses y no se espera que juegue pronto.

Bridgewater sólo ha sido titular en al menos un partido en siete de sus últimas ocho campañas y el año pasado reemplazo al titular de los Dolphins de Miami Tua Tagovailoa.

Fue titular en 29 juegos las anteriores dos campañas con Carolina y Denver. Sumó un total de 33 pases para touchdown, con 18 intercepciones con los Panthers y Broncos.

Minnesota eligió a la exestrella de Louisville como la 32ma selección del Draft 2014. Tiene foja de carrera de 33-32 como titular con los Vikings, Saints, Panthers, Broncos y Dolphins. Ha completado el 66% de sus pases en una carrera en la que tine 75 anotaciones y 47 intercepciones.