Acusan a mujer de asesinar a sus suegros por darles de comer hongos durante una comida familiar

La policía australiana trataba de determinar cómo murieron tres personas y una cuarta enfermó de gravedad tras al parecer comer hongos silvestres en una comida familiar.

Te puede interesar: Los hongos podrían enfriar tu picnic o usarse como aire acondicionado

Detectives de homicidios investigaban el caso. La policía ha entrevistado a la mujer que según dijeron preparó la comida en su casa el 29 de julio pero no enfermó. La policía la dejó en libertad sin presentar cargos, aunque indicó que seguía siendo sospechosa.

En declaraciones a los medios ante su casa en la localidad de Leongatha, en el estado de Victoria, la mujer dijo que no sabía lo que había ocurrido.

“Yo no hice nada”, dijo a Network Nine el lunes. “Les amaba y estoy destrozada porque ya no estén”.

La mujer declinó responder a preguntas sobre qué comidas se habían servido a qué invitados o el origen de los hongos.

El inspector detective de la policía de Victoria, Dean Thomas, dijo que no estaba claro qué tipo de setas habían comido los invitados, pero que los síntomas coincidían con una amanita phalloides, una variedad especialmente mortal.

Señaló que tomaría un tiempo determinar lo ocurrido, y que la policía mantenía la mente abierta.

“Podría ser muy inocente pero, de nuevo, simplemente no lo sabemos”, dijo Thomas.

La mujer había recibido en casa a sus suegros, Gail y Don Patterson, ambos de 70 años. Los dos murieron en hospitales de la zona. En la comida estaban también la hermana de Gail Patterson, Heather Wilkinson, de 66 años, que falleció, y su esposo Ian Wilkinson, de 68, un pastor baptista que seguía hospitalizado esta semana en estado crítico.

Thomas dijo que la mujer que preparó al comida estaba separada de su esposo, aunque la policía había oído que la relación era cordial. Los hijos de la mujer también estaban en la casa durante la comida, pero no comieron lo mismo, según la policía.

Los detectives registraron la casa de la mujer el sábado y se llevaron varios objetos. Según el Sydney Morning Herald, la policía también realizaba pruebas forenses en un deshidratador de comida encontrado en un vertedero cercano para ver si tenía relación con el caso.