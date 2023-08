“Chapo” Guzmán denuncia discriminación en cárcel de máxima seguridad

“El Chapo” Guzmán denunció que es víctima de discriminación en la cárcel de máxima seguridad de Florence, Colorado, pues no permiten que su abogada le entregue documentos en español, pese qué el narcotraficante no habla inglés y no puede enterarse del avance de un amparo que solicitó.

En una carta que escribió puño y letra, a la cual tuvo acceso Milenio, Guzmán Loera se dirige al juez Brian Cogan, quien encabezó el juicio en su contra en donde lo declararon culpable de varios delitos, la petición es para que su abogada Mariel Colón pueda llevarle la información en español.

El exlíder del Cártel de Sinaloa relató que el pasado 20 de junio se le impidió a su representante legal entrar con copias relacionadas a un amparo, debido a que estaban escritas en español, los trabajadores de la cárcel pusieron como pretexto sus escapes de prisiones mexicanas.

“Aquí en la cárcel saben que yo no sé inglés y los fiscales que están al frente de las reglas siempre me han traído copias en español con respecto a mi situación jurídica. Le dijeron a mi abogada que depositara aquí en la cárcel lo que me traía en español, que ellos me entregarían los documentos y hasta el día de hoy no me los han entregado”, denunció.

Tampoco le proporcionaron transcripciones en español de los testimonios que hubo en su contra, aunque su abogada se los envío desde hace dos años, por eso pidió aljez que ordene a las autoridades que correspondan para que le entreguen información en español.

“Con respecto a mi situación jurídica, es un derecho que todo preso tiene, y ellos lo saben que están violando el derecho del preso. Escribo a través de la cárcel y también a través de mi abogada por la razón que están deteniendo mi correspondencia y por esa razón me veo obligado a escribirle a través de mi abogada”.