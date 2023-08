Neil Blomkamp: “Capturar la intensidad del deporte fue crucial en Gran Turismo”

Gran Turismo (Courtesy of Sony Pictures)

Cuando Sony ofreció la posibilidad de rodar la adaptación del juego ‘Gran Turismo’ al cine, el realizador Neill Blomkamp se mostró escéptico sobre el proyecto. Pero cuando Blomkamp leyó el guión, se dio cuenta de que la película no se parecería a ninguna adaptación de videojuego que se hubiera hecho hasta la fecha.

Si la franquicia ‘Fast & Furious’ nos demostró el apetito del público por los filmes de coches y carreras, y ‘Barbie’ la pasión por los juguetes, ‘Gran Turismo’ puede añadir revoluciones a una taquilla de un verano loco adaptando al cine una historia inspirada en un simulador de carreras.

Blomkamp se centra en la historia real del fanático del juego GT convertido en corredor profesional Jann Mardenborough. Sin embargo, no todos los seguidores del juego consideran que la tragedia alrededor del accidente de Mardenborough, donde murió un espectador, debería haber sido incluida en la cinta.

“Estoy bastante seguro de que no hay películas de carreras que hayan usado drones de la forma en que los hemos usado nosotros”. — Neill Blomkamp, director de Gran Turismo

En marzo de 2015, Mardenborough sufrió un terrible accidente que hizo que su automóvil saliera volando por los aires de la pista en Nürburgring, Alemania. Si bien no sufrió heridas graves, un espectador murió. La tragedia se cubre en la película, y era de suma importancia para Blomkamp que el incidente y sus consecuencias se representarán con absoluta honestidad. El realizador desarrolló un profundo respeto por Mardenborough y sus logros, y lo involucró en el proceso de filmación como doble de acción y como la máxima referencia para la narrativa de la película.

P: ¿Por qué incluyó a Mardenborough como doble en el proceso de filmación?

R: Como piloto de carreras profesional, podía decirnos lo que estábamos haciendo bien y mal y decirnos si las escenas de carrera parecían reales. En el aspecto personal, me gustaba tenerle cerca para preguntarle cosas sobre su familia, sus aspiraciones y sus temores. Creo que no había necesidad de adornos al retratar en la película el oscuro capítulo de la vida de Mardenborough. Muchos creíamos que íbamos a Hollywoodizar esa escena, pero no lo hicimos en absoluto. Lo que mostramos es cien por ciento fiel a lo que pasó.

P: Imagino que las carreras plantearon un desafío logístico para la producción, por el tamaño de las cámaras IMAX y las persecuciones de alta velocidad

R: Para capturar las carreras tal como las imaginé, mi equipo y yo ideamos un vehículo de persecución con cámaras montadas en la parte delantera y trasera con brazos remotos que podían seguir conduciendo a los otros autos. También usamos drones cinematográficos se han utilizado durante aproximadamente una década, donde montamos cámaras en drones y obtenemos tomas espectaculares para las que quizás en otro momento hubiéramos tenido que usar helicópteros. Pero los drones FPV son relativamente nuevos. Se han usado en deportes más que en cine, y quería capitalizar la posibilidad de utilizarlos para conseguir distintos ángulos de fotografía que había visto en rally y motocross.

P: La cinta representa los autos no solo como máquinas de carreras, sino también como bestias metálicas poderosas. ¿Cómo consiguió escenas tan intensas?

R: Capturar la intensidad del deporte fue crucial. Los autos de carreras son metales y engranajes que queman petróleo y emiten calor. Filmamos placas de embrague, pastillas de freno, sistemas de transmisión y el interior de los motores para poder cruzar esas tomas con las tomas en la pista y así crear una sensación visceral para la audiencia.

P: Su atención por los detalles demuestra que es un ávido entusiasta de los automóviles.

R: Sí, sí lo soy. La película presenta una flota de autos deportivos, incluidos el Chevrolet Camaro GT3, el Lamborghini Huracán GT3 y el Nissan GT-R, todos los cuales fueron seleccionados por mi. He sido muy explícito en cuanto a los autos que quería en la película, teniendo en cuenta que necesitaba hacer coincidir mi pasión con lo que el estudio estaba dispuesto a gastar. Los autos en la película están cien por ciento elegidos por mi, aunque no son todos los que yo quería porque no había presupuesto. Es mi lista de deseos creativa más realidad de lo que realmente se podía lograr.

P: ¿Los amantes de los coches y la velocidad van a disfrutar con Gran Turismo?

R: Eso espero, porque hemos filmado con autos reales en pistas de carreras reales. La producción ha sido una pesadilla logística porque hemos necesitado 20 equipos de carreras y docenas de mecánicos, además de transportar por el mundo una flota de costosos autos de carreras. Viajábamos con un 747 lleno de extras que se movían con nosotros de pista en pista. La producción ha sido tan exorbitante que considero a Gran Turismo una hazaña cinematográfica moderna y mi homenaje a cómo se hacían las películas antes de CGI, cuando el cine era un evento en el que estar completamente inmerso en lugar de una distracción casual.

P: ¿Cree que es una película que debe verse en los cines?

RL Desde luego. Gran Turismo la he concebido como una experiencia teatral, solo espero que el público la reciba con el mismo entusiasmo que nosotros le hemos puesto. Aprecio el apoyo de Sony con esta película porque se han asegurado de que esté en muchas salas.

P: Gran Turismo no se parece a ninguna de las películas que ha rodado hasta la fecha. ¿Qué le atrajo de este proyecto?

R: Tengo tres Nissan R35 GTR; tengo una obsesión personal con Nissan y todo su linaje, por lo que me intrigó la posibilidad de rodar con autos de inmediato. Soy un amante de los automóviles. También he estado muy cerca de los videojuegos de muchas maneras a lo largo de mi carrera, y nunca me había encontrado con un juego como Gran Turismo. La historia del juego se basa en la historia real de Jann Mardenborough, quien aprendió a conducir jugando antes de dedicarse a ello profesionalmente en la vida real, compitiendo contra otros conductores reales. Es simplemente una historia asombrosa.

25

años celebró el videojuego Gran Turismo el año pasado y ya lanzó su séptima versión para la PS5 desarrollado por Sony, que también se ha hecho cargo de la película.