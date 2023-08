Emprendedores cubanos y especialistas cuestionan limitaciones impuestas por el Banco Central

LA HABANA (AP) — Una resolución del Banco Central de Cuba que obliga a limitar el uso de efectivo y lo restringe a unos 208 dólares desató inquietud e incertidumbre en el incipiente sector privado y las empresas de la isla, que ven en la norma un obstáculo para desarrollarse.

El debate entre los emprendedores y los especialistas llegó a tal punto que las autoridades tuvieron que comparecer en televisión para defender la medida y explicar que se trata de un proceso gradual de bancarización de la economía con el objetivo de lograr un mayor control del flujo monetario.

“¿En qué nos beneficia la resolución? En absolutamente nada. No sólo al sector privado, sino a la población que no tiene negocios. Bancarizar el país no es una medida descabellada o absurda, sino cómo se implementaría”, dijo a The Associated Press Camilo Condis, socio de una pequeña y mediana empresa (pyme) que se dedica a hacer instalaciones eléctricas.

“Esto no es realista”, manifestó Condis, para quien los pormenores de la medida desestimulan a los empresarios, los obliga a cumplir con condiciones inaccesibles -como garantizar el pago electrónico cuando la conectividad a Internet es baja- y podría incluso generar más desabastecimiento, que había comenzado a amainar de la mano de las pymes en los últimos meses

La normativa llegó en un delicado escenario de crisis, inflación, aguda falta de billetes y desabastecimiento de bienes básicos así como el efecto de las sanciones de Estados Unidos en algunos sectores claves como el turismo.

En julio las autoridades reconocieron una inflación interanual de 45,48%, que podría acelerarse por la presión del mercado informal. Tras una caída del 11% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2020, la economía apenas creció 1,3% en 2021 y 2% en 2022.

La resolución del Banco Central de Cuba (BCC) fijó en 5.000 pesos cubanos el límite para las operaciones en las cuales puede usarse dinero efectivo. La norma no es aplicable a las personas naturales. En enero las autoridades ya habían puesto una limitación a las operaciones entre particulares -para extracciones de sus cuentas y transferencias- pero el techo para éstas es de 80.000 pesos cubanos por día (3.300 dólares al cambio oficial).

Los 5.000 pesos cubanos tienen equivalencias diferentes: en el mercado oficial -usado sólo por el Estado- son 208 dólares; en las casas de cambio -a las que pueden acudir limitadamente los ciudadanos- unos 41 dólares, y en el mercado ilegal, donde se mueve el grueso de las operaciones y al cual se ven obligados a acudir los emprendedores, unos 20 dólares.

Todo pago por encima de esa cifra, según el BCC, deberá realizarse mediante instrumentos como cheques o a través de canales electrónicos como las terminales de punto de venta (POS, por sus siglas en inglés). A su vez todos los comercios y empresas deberán tener habilitados sistemas para procesar cobros por tarjeta o medios que no impliquen billetes.

Además, los actores económicos -pymes, cooperativas, empresas- no podrán usar cajeros automáticos para sus cuentas corporativas, que operarán sólo para personas naturales, y las firmas deberán depositar sus ingresos sin falta en el banco entre uno y cinco días después de la recaudación.

“La liquidez ha crecido mucho y el efectivo en circulación por todo el problema inflacionario... la devaluación de la tasa de cambio, el déficit fiscal”, dijo a AP el economista e investigador de la Universidad Javeriana de Cali, Pavel Vidal, para quien incluso se corre el riesgo de que se incrementen los precios o la dolarización. “Lo opuesto a lo que ellos querían”.

Entre los empresarios la noticia tampoco fue evaluada positivamente.

“El impacto para nosotros, el sector privado, está en dos tipos principales de empresas: las que tienen un flujo muy alto de gastos diarios, por ejemplo un restaurante tiene que comprar insumos diariamente y con 5.000 pesos no adquiere ni el entrante de cuatro clientes”, explicó el empresario Condis. “El otro grupo que ya se está afectando son los importadores que necesitan recoger esa moneda nacional, cambiarla a euros o dólares para comprar el próximo contenedor”.

“El problema no es que el dinero vaya para adentro (del banco), sino que no puedes sacarlo”, reflexionó Condis, cuya empresa fue una de las 8.500 pymes autorizadas desde septiembre de 2021 luego de seis décadas de estatización de las mismas en consonancia con el modelo de la isla en su momento radicalmente opuesto a la iniciativa privada.

La situación se complica porque no existe un mercado formal o legal para que los emprendedores compren divisas extranjeras.

Un grupo de emprendedores con los cuales habló AP cuestionaron diversos aspectos de la nueva norma del BCC: ¿cómo operarán los comercios los canales electrónicos en un país con baja velocidad de internet?, ¿de dónde se sacarán las más de 8.000 POS para las pyme?, ¿cómo garantizará el banco el cumplimiento de los depósitos con sucursales ya abarrotadas e ineficientes?, ¿cómo conseguirán divisas los emprendedores para comprar insumos en el extranjero si su dinero está en el banco?

A la comparecencia televisiva en horario estelar para hablar sobre la nueva resolución a la que asistieron el presidente del BCC, Joaquín Alonso, y su segundo, Alberto Quiñones, no hubo respuesta a estos interrogantes. Ambos se centraron en defender la necesidad de bancarizar al país.

“Las transacciones en nuestra economía tienen que ser bajo actividades lícitas, según establece la constitución. Por tanto, en la medida en que se transparenten las operaciones y transacciones con el proceso de bancarización, estaremos dejando menos margen a las ilegalidades”, dijo Alonso, quien indicó que se trata de un proceso gradual que no significa la eliminación del efectivo.

Las estatales gasolineras y la empresa de energía eléctrica informaron que acompañarán el proceso de bancarización rechazando desde este mes los pagos en billete y cobrando sin excepciones por tarjeta o medios electrónicos.

Para los expertos la resolución del BCC será perjudicial en el corto plazo.

Dos emprendedores dijeron a AP que algunos contenedores con productos que colegas habían contratado para importar fueron cancelados ante la incertidumbre, mientras los propios directivos del BCC reconocieron que habían recibido denuncias contra dueños de negocios que cobraban un 10% más por pagos hechos por medios electrónicos.

El economista y emprendedor Oscar Fernández publicó en su página de Facebook un escrito que se hizo viral en el que calificó de “suicida” y “golpe demoledor” a la polémica resolución.

“Una política necesaria, pero aplicada con una secuencia incorrecta y bajo condiciones inapropiadas, produce un resultado muy diferente al que dice perseguir... El daño será irreparable”, escribió Fernández.

“Con decretos como éste, el infame bloqueo de Estados Unidos no tiene que idear nuevas vías que nos generen asfixiantes restricciones, se les facilita la labor”, agregó.

