Fuente AP: Biden pedirá al Congreso más ayuda para Ucrania

WASHINGTON (AP) — El presidente Joe Biden pedirá el jueves al Congreso de Estados Unidos que proporcione más de 13.000 millones de dólares en ayuda de emergencia a Ucrania, en lo que representa otra inyección masiva de efectivo mientras se prolonga la invasión rusa y Ucrania impulsa una contraofensiva contra las fuerzas profundamente atrincheradas del Kremlin, dijo a The Associated Press una persona familiarizada con el asunto.

La más reciente petición de este tipo por parte de la Casa Blanca, realizada en noviembre, se cumplió con creces —el Congreso aprobó más de lo que el presidente demócrata había solicitado. Pero esta vez la dinámica es diferente. Ha aumentado la división política en torno a esta cuestión, y la Cámara de Representantes, dirigida por los republicanos, se enfrenta a una enorme presión para demostrar su apoyo al líder del partido, Donald Trump, que se ha mostrado muy escéptico respecto a la guerra. Y el apoyo estadounidense al esfuerzo se ha ido suavizando lentamente.

También se tiene previsto que la Casa Blanca solicite 12.000 millones de dólares para reponer los fondos federales para desastres, según la persona, que no estaba autorizada a hablar públicamente sobre una solicitud que aún no se había hecho pública y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

De igual manera es probable que el nuevo paquete se refuerce con fondos para otras necesidades nacionales, lo que podría suponer una forma de conseguir un mayor apoyo político de los republicanos.

Biden y su equipo de seguridad nacional han afirmado en repetidas ocasiones que Estados Unidos ayudará a Ucrania “todo el tiempo que sea necesario” para expulsar a Rusia de sus fronteras. En privado, funcionarios del gobierno han advertido a los responsables ucranianos de que la paciencia de un Congreso estrechamente dividido —y de la opinión pública estadounidense— ante los costos de una guerra sin un final claro tiene un límite.

___

Long informó desde Chicago.