Matan en un ataque a tiros al candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio

QUITO (AP) — El candidato presidencial de Ecuador Fernando Villavicencio fue asesinado el miércoles por disparos en un ataque por desconocidos a la salida de un mitin político en un colegio del norte de Quito.

Un funcionario ecuatoriano, que pidió no ser identificado por no estar autorizado para dar declaraciones, confirmó el ataque y el fallecimiento del político de 59 años. No dio detalles del motivo del atentado.

El aspirante por el partido Movimiento Construye Ecuador, era una de las voces críticas más fuertes en contra de la corrupción, especialmente durante el gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017). Presentó denuncias personales ante la justicia contra muchos de sus más altos integrantes.

Estaba casado con Verónica Sarauz y deja cinco hijos.

Producto del atentado quedaron varios heridos, aunque no se conoce un número preciso. Las primeras versiones señalan que tres personas descargaron ráfagas de metralla que impactaron al postulante y otras personas.