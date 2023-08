Alcaraz se instala en cuartos en Toronto; Murray se retira por tirón abdominal

TORONTO (AP) — El español Carlos Alcaraz, primer preclasificado, derrotó el jueves 3-6, 7-6 (2), 7-6 (3) al polaco Hubert Hurkacz, 15to, para avanzar a los cuartos de final del Abierto de Toronto.

Alcaraz, de 20 años y monarca de Wimbledon, se prepara para defender su cetro del Abierto de Estados Unidos. Por lo pronto, estiró a 14 su número de triunfos en fila, una racha que se remonta a su coronación en Queen's.

Con seis títulos y 49 partidos ganados por sólo cuatro perdidos, Alcaraz lidera la gira.

“En los momentos difíciles, uno tiene que creer en sí mismo. Hay que ir a por ellos”, dijo Alcaraz. “No importa si ganas o no. Tienes que creer que vas a dar lo mejor en ese momento. Tratas de jugar agresivo. Pienso que en los dos desempates lo he hecho bastante bien. Es por eso que me he llevado la victoria”.

Alcaraz tenía la ventaja por 5-2 en el tercer set y tuvo dos oportunidades de llevarse el partido con su saque, antes de finiquitarlo en el desempate.

“Sinceramente no sé lo que ha pasado”, dijo. “Comencé a sentirme mal en ese momento. No me sentía bien con mis tiros, no sabía lo que pasaba... Los grandes jugadores tienen esa sensación de encontrar una forma de mantenerse con vida y de resolver los partidos jugando bien”.

Alcaraz se medirá con Tommy Paul (12mo preclasificado), quien doblegó 6-3, 6-2 a Marcos Girón en un duelo entre estadounidenses.

Andy Murray, el escocés de 36 años que ganó el torneo en 2009, 2010 y 2015, se retiró por un tirón abdominal antes de su compromiso contra el italiano Jannik Sinner (7mo), quien enfrentará al francés Gael Monfils, triunfador por 6-4, 6-4 sobre el australiano Aleksandar Vukic.

El ruso Daniil Medvedev avanzó por la tarde, con una victoria de 6-4, 6-4 sobre Lorenzo Musetti.

Medvedev, campeón de Toronto en 2021 y quien tiene cinco cetros en la gira este año, chocará con el australiano Alex de Miñaur, quien superó al estadounidense Taylor Fritz (8vo), por 7-6 (7), 4-6, 6-1.

El español Alejandro Davidovich Fokina soprendió al noruego Casper Ruud (3ro), al imponerse por 7-6 (4), 4-6, 7-6 (4). Pautó así un duelo con el esadounidense Mackenzie McDonald, quien vapuleó 6-3, 6-3 al local Milos Raonic.

La lluvia obligó a suspender la actividad durante más de una hora por la tarde.