Antetokounmpo no disputará el Mundial con Grecia; no está listo tras someterse a una operación

ARCHIVO - El jueves 8 de septiembre del 2022, el griego Giannis Antetokounmpo en el encuentro ante Estonia en el Eurobasquet. El viernes 11 de agosto del 2023 Antetokounmpo se da de baja del Mundial debido a que no está listo tras someterse a una cirugí AP (Antonio Calanni/AP)

Giannis Antetokounmpo no disputará el Mundial de baloncesto con Grecia que inicia este mes. El viernes la estrella de los Bucks de Milwaukee indicó que sus asesores médicos decidieron que no está listo para competir.

Antetokounmpo se sometió a una cirugía en la rodilla izquierda al inicio del verano.

Grecia enfrentará en el torneo a Estados Unidos, Jordania y Nueva Zelanda en la fase de grupos en Manila. El Mundial inicia el 25 d agosto en Filipinas, Indonesia y Japón.

“Todos saben que mi pasión y amor por la selección nunca cambiará”, dijo Antetokounmpo en un comunicado publicado el viernes. “Desde que terminó la temporada de la NBA he empujado mi cuerpo al límite para ser el jugador que necesitaba ser para ayudar a mi equipo a alcanzar las metas que nos establecimos. Pero tras meses de trabajo y varias reuniones con el cuerpo médico está claro que no estoy listo para competir en el nivel que se necesita para participar en el Mundial”.

Antetokounmpo se perdió 19 duelos de la temporada regular con los Bucks esta temporada, 11 por una dolencia en la rodilla izquierda. El equipo cree que la operación de limpieza en la rodilla salió bien y esperan que esté listo para el campamento de entrenamiento, que inicia en siete semanas.

Su ausencia es otro golpe para el Mundial. Sólo dos integrantes del equipo All-NBA de la campaña anterior participarán —Luka Doncic con Eslovenia y Shai Gilgeous-Alexander con Canadá.

Antetokounmpo ha sido elegido siete veces al Juego de Estrellas, ha sido MVP en dos ocasiones y llevó a los Bucks al título en el 2021. Promedió 31,1 puntos y 11,8 rebotes la temporada pasada.

El alero aclaró que desea disputar los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Esta no fue una elección, pero mi única opción para asegurar que esté al nivel por el que he trabajado tan duro por alcanzar en mi carrera”, indicó Antetokounmpo. “Seguiré empujándome para estar listo para la próxima vez que me llamen”.