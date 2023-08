Centros de Salud de CDMX ya no harán exámenes médicos para las escuelas, ¿y ahora?

Durante el regreso a clases, el certificado médico es necesario e indispensable para inscribirse a la escuela en el nivel básico, pues garantiza que los estudiantes estén sanos, y con él, identificar y tratar cualquier problema de salud que pueda afectar el aprendizaje, sin embargo, los Servicios de Salud Pública ya no los realizarán.

El certificado médico debe incluir una declaración del médico de que el estudiante está sano y no tiene ninguna enfermedad contagiosa para así proteger a los otros alumnos y crear un entorno de aprendizaje saludable, por lo que las escuelas de preescolar, primaria y secundaria lo piden como uno de los principales requisitos para inscribirse.

Padres de familia que han acudido a Centros de Salud en la Ciudad de México (CDMX) se han encontrado con anuncios en donde se les informa que los certificados médicos escolares ya no se realizarán, como ocurrió en ‘T-III México España’, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo.

“La ‘Secretaría de Salud’ y los ‘Servicios de Salud Pública’ ya no generarán la realización de ‘certificadas médicos escolares’, que solicitan las escuelas de educación básica para los procedimientos de inscripción, solo se entregarán ‘Cartilla Nacional de Salud”, dice el cartel de la clínica.

Servicios de Salud Pública y no harán certificados médicos escolares. Fotografía tomada en el Centro de Salud T-III México España en la alcaldía Miguel Hidalgo de la CDMX.

¿Por qué ya no harán certificados médicos en los Centros de Salud?

Los Servicios de Salud Pública de la Secretaría de Salud (Ssa) ya no otorgarán certificados médicos escolares porque la Secretaría de Educación Pública (SEP) decidió que ya no es necesario para la inscripción escolar, este cambio se anunció en diciembre de 2022, el cual entrará en vigencia en este ciclo escolar 2023-2024, sin embargo, algunas escuelas lo siguen pidiendo.

A pesar de que la SEP aseguró que el certificado médico no era una herramienta eficaz para garantizar que los estudiantes estuvieran sanos, también mencionó que los padres todavía pueden llevar a sus hijos al médico para que reciban el documento; aunque no es obligatorio para la inscripción escolar, algunas instituciones no siguieron la indicación.

Padres de familia preocupados por la salud de sus hijos

Después de la decisión de la SEP en conjunto con la Ssa de no requerir y no generar un certificado médico para la inscripción escolar, algunos padres de familia están preocupados porque ahora tendrán que pagar un médico particular para que les otorgue el documento que siguen pidiendo en algunas escuelas de nivel básico.

La principal preocupación es por la salud de sus hijos, por lo que la Secretaría de Educación Pública aseguró que trabajará con las escuelas para identificar a los estudiantes que puedan necesitar atención médica y garantizar que reciban lo que necesiten en este regreso a clases.

En redes sociales algunos padres de familia han expresado su molestia ante la determinación de la SEP, pues además de que aseguran, se pierde un servicio público y un derecho a la salud, los niños corren un riego sanitario importante, ya que al no saber el estado en el que se encuentre el alumno pone en vulnerabilidad a los demás.