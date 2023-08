De Miñaur y Sinner disputarán la final de Toronto

TORONTO (AP) — El australiano Alex de Miñaur doblegó el sábado 6-1, 6-3 al español Alejandro Davidovich Fokina, para citarse con el italiano Jannik Sinner en la final del Abierto de Toronto.

“Simplemente me dije a mí mismo que, sin importar lo que ocurriera, iba a competir en cada punto”, dijo De Miñaur. “Me mantengo positivo y no me frustro por cómo vaya el partido. Y sólo voy a darme la mejor oportunidad de mantenerme sólido mentalmente. Pienso que eso fue probablemente lo que me dio la victoria”.

Sinner derrotó 6-4, 6-4 al estadounidense Tommy Paul, duodécimo preclasificado, en la semifinal nocturna.

“Estoy feliz por la forma en que reaccioné a cada situación en la cancha”, dijo Sinner. “Él jugó muy bien. Es un tipo muy agradable. Me alegra estar de nuevo en la final. Ojalá que pueda mostrar mañana algo de buen tenis”.

El viernes, De Miñaur dio la sorpresa al doblegar al ruso Daniil Medvedev (2do preclasificado). El australiano se coronó en marzo en Acapulco para alcanzar su séptimo cetro en la Gira de la ATP, venciendo a Paul en la final.

Sinner tiene también siete títulos en la gira. En febrero, se coronó en Montpellier.