Investigan a trabajador de la Semovi por acosar sexualmente a una mujer en instalaciones

Una mujer denunció a trabajadores de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) por acosarla sexualmente durante el trámite de una licencia para conducir.

La Fiscalía capitalina inició la carpeta CI-FIDS/FDS-6/UI-FDS-6-02/1509/08-2023 por el delito de acoso sexual, en donde refiere la víctima de 18 años que el servidor público Pedro “N”, el pasado 9 de agosto comenzó a acosarla desde la entrada.

La víctima dijo que no dejaba de verla así como otro de sus compañeros y cuando pasó a hacer su trámite el imputado la veía de forma morbosa. Al no traer el comprobante de domicilio original el hombre le dijo que “no por bonita le iban a hacer su trámite”.

Cuando le sacaron la foto para la licencia, Pedro “N” le dijo que si por él fuera se lo hacía diario, refiriéndose de manera sexual hacia ella. La joven llamó a su madre y acudieron a interponer una denuncia en contra del personal de la Semovi.

Trabajador de Semovi es investigado por la Fiscalía

La Semovi informó que un trabajador acusado de acoso sexual, fue puesto a disposición de la Fiscalía capitalina, por el hecho suscitado en el Módulo de Licencias y Control Vehicular ubicado en División del Norte, el pasado 9 de agosto.

Al respecto, la dependencia señaló que “rechaza y reprueba todo tipo de violencia física y/o verbal, actos discriminatorios, así como cualquier tipo de acoso en sus instalaciones”.

”Con el apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se puso al trabajador a disposición de la FGJCDMX por presuntos actos cometidos en contra de una persona”, precisó.

Además, que se mantiene dando seguimiento y colaboración con las autoridades correspondientes para la atención puntual de este caso.