Luis Mendoza se destapa para ser alcalde de la Benito Juárez

El diputado federal del PAN, Luis Mendoza, se destapó como aspirante a la alcaldía de Benito Juárez para las elecciones de 2024, ante miles de vecinos, ante la presencia de los liderazgos del pan, PRI y PRD de la Ciudad de México.

Durante un encuentro con seis mil personas en el WTC, y apoyado por el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, el diputado federal expresó sus aspiraciones de convertirse en el abanderado de los “buenos gobiernos en Benito Juárez”.

“Morena no va a pasar en Benito Juárez, no lo voy a permitir, ustedes no lo van a permitir. No van a pasar y por eso estos aquí, para comprometerme con cada uno de ustedes, para ser el primer abanderado, la punta de lanza en la defensa de la democracia y de los buenos gobiernos aquí en Benito Juárez”, indicó Luis Mendoza.

Diputado federal del PAN, Luis Mendoza, busca la candidatura a la alcaldía Benito Juárez. (Foto: X)

Dijo que los embates e insultos del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de los vecinos de Benito Juárez se deben al temor que les provoca una ciudadanía exigente, informada y participativa.

La alcaldía Benito Juárez es el epicentro, donde crece y ha crecido la verdadera oposición de la Ciudad por más de 23 años”. — Luis Mendoza

Al hacer uso de la palabra, el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, afirmó que “aunque le duela a Morena es la mejor alcaldía de la Ciudad de México”. Reconoció y respaldó el trabajo de Luis Mendoza.

“Tenemos una gran tarea para tratar de llevar las buenas cosas de BJ a toda la Ciudad de México y todo el país. Hoy tenemos mucho que presumir en BJ. No tengan duda, rubro por rubro, momento por momento, calle por calle, Benito Juárez aunque le duela al gobierno y a Morena es la mejor de toda la CDMX. Logramos en 2021 ganarle la CDMX a Morena, algo que parecía impensable en una alianza que fue muy generosa y que le dio a los capitalinos una esperanza de que en el 2024 la Ciudad de México va a cambiar”, expresó el alcalde Taboada.

El alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada. (Foto: X)

Por su parte, el diputado federal del PAN, Jorge Romero, resaltó la cercanía de Luis Mendoza con la gente, “es un honor venir a acompañar a un gran servidor público, quien ha estado con la gente, escuchando y atendiendo sus demandas. No tengo ninguna duda que con servidores públicos como él, los buenos gobiernos de Acción nacional continuarán”.

Al evento del diputado Luis Mendoza asistieron vecinos, vecinas y liderazgos panistas como la senadora Kenia López, los diputados Santiago Creel, Mariana Gómez del Campo, Federico Döring, Andrés Atayde, presidente del PAN en la CDMX, y Nora Arias, presidenta del PRD en la capital; Mónica Arana, presidenta del PRI en la alcaldía.