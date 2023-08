Presidente de México se reunirá con Biden en noviembre

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció el martes que viajará en noviembre a Estados Unidos para la cumbre del Foro de Cooperación Asia-Pacífico y que aprovechará para mantener un encuentro bilateral con el presidente Joe Biden.

La cita será en San Francisco, California, del 15 al 17 de noviembre, indicó el mandatario, quien en el último año de su administración dará impulso a su agenda internacional con viajes también a Colombia, Chile y Canadá.

López Obrador y Biden se vieron en enero en Ciudad de México en la cumbre de líderes de América del Norte en la que también participó el canadiense Justin Trudeau. Los tres mandatarios tienen prevista una cita en Canadá a finales de este año.

Según adelantó López Obrador en su conferencia matutina, el encuentro de noviembre estará centrado en temas económicos y en él insistirá en la necesidad de poner en marcha un plan de apoyo a los pobres del continente similar a la Alianza para el Progreso que lanzó John F. Kennedy en los años 60.

De esta manera, dijo, se podrá enfrentar el fenómeno migratorio y también la violencia, aunque subrayó que, a diferencia de lo ocurrido en el siglo pasado, ahora un eventual plan regional debería incluir a todos los países, también a Cuba.

La gestión de los migrantes y las cuestiones de seguridad, sobre todo la lucha contra el tráfico de fentanilo, son dos de los temas prioritarios en las conversaciones constantes que hay entre la administración estadounidense y la mexicana.

Entre los principales choques ha estado el apoyo de México a Cuba, Venezuela y Nicaragua que López Obrador dejó muy claro el año pasado cuando decidió no acudir a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles en protesta porque Estados Unidos no había invitado a los líderes de esos tres países alegando que no respetan los derechos y las libertades.

Antes de la cita de San Francisco, López Obrador tiene previsto viajar a Colombia y a Chile.