Aficionado de los Dodgers nombra a su hija recién nacida Mookie tras jonrón de Betts

LOS ÁNGELES (AP) — En este mundo hay una nueva bebé, a quien le fue puesto su nombre en honor a Mookie Betts.

El toletero de los Dodgers de Los Ángeles se encontraba en el círculo de espera antes de ir a batear el 2 de agosto ante Oakland. Un fanático le dijo que si conectaba un jonrón, le pondría a su hija que estaba por nacer Mookie como segundo nombre.

“Escuché eso y me reí, y él dijo que hablaba en serio”, contó Betts el martes en un video publicado en sus redes sociales. “Me di la vuelta y le dije, ‘no, no hagas eso, viejo. No hagas eso’”.

Betts le pidió nuevamente al aficionado que no lo hiciera, diciéndole: “A tu esposa no le va a gustar”.

El pelotero llegó a la caja de bateo y disparó un tablazo de 436 pies al jardín izquierdo, su cuadrangular más largo con la franela de los Dodgers. Después de rodear las bases, chocó puños con Giuseppe Mancuso.

“Un par de semanas después, veo en Twitter el certificado de nacimiento de Francesca Mookie Mancuso”, dijo Betts. “No puedo esperar a conocer a Francesca. Ella va a ser de las mías, de las mías. Pensé que era algo increíble”.

Mancuso presentó a su hija en sus cuentas de redes sociales, en una publicación en la que etiquetó a los Dodgers, a Betts y a la cadena de televisión del equipo, diciendo: “Una apuesta es una apuesta”.

Betts respondió: “¡Uno de los momentos más geniales de toda mi carrera! El tipo es un hombre de palabra”.

Mancuso incluyó una foto de la bebé a la que su esposa Shannon dio a luz el 7 de agosto en un hospital cerca de Pasadena con un peso de 3,23 kilogramos (7 libras y 2 onzas).

El nombre completo de Betts es Marcus Lynn Betts. Dijo que su sobrenombre viene de sus padres, quienes veían al exjugador de la NBA Mookie Blaylock.