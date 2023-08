Omisión de 400 días en Congreso atropella a capitalinos, mueren 3 diario en accidentes viales

Cada día en la Ciudad de México tres personas que salen a realizar sus actividades no regresan a sus casas porque un siniestro vial les quita la vida. De acuerdo con organizaciones como Céntrico, Bicitekas y la Coalición de Movilidad Segura, estas muertes se pueden evitar si las autoridades locales aplican las normas vigentes y homologan la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV) en el Congreso local.

En el marco del Día Mundial del Peatón (conmemorado cada 17 de agosto) y del octavo aniversario desde que se endureció el Reglamento de Tránsito capitalino con el objetivo de priorizar la vialidad para ciclistas y peatones, las organizaciones no gubernamentales exigieron a las autoridades hacer valer el derecho a la movilidad segura de los habitantes de la CDMX.

“Los datos son contundentes, se ha incrementado el número de víctimas en Ciudad de México, no solamente no estamos reduciendo el número de víctimas en siniestros de tránsito, como ya venía ocurriendo en administraciones anteriores, sino que estamos ahora al alza. Los datos tienen mucha claridad de que algo no estamos haciendo bien como ciudad”

— Areli Carreón, integrante fundadora de Bicitekas.