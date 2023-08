Periodista holandesa sale de Rusia al no renovarse su visa

TALLIN, Estonia (AP) — Las autoridades rusas negaron la renovación de la visa de la periodista holandesa Eva Hartog, quien vivía y trabajaba en Rusia desde hacía 10 años, y le fijaron un plazo de seis días para abandonar el país, informó ella en una columna publicada el miércoles.

Su expulsión se suma a varias en los últimos años, y se produce en medio de la represión del Kremlin a periodistas independientes, medios noticiosos críticos, activistas de oposición y defensores de los derechos humanos. La presión aumentó desde que Moscú inició la invasión de Ucrania hace casi un año y medio.

Hartog, ciudadana holandesa, ha trabajado en los últimos años para la revista noticiosa holandesa De Groene Amsterdammer y Politico Europe. Llegó a Moscú en 2013, informó Politico el miércoles y fue directora del sitio web y luego jefa editorial del diario en inglés The Moscow Times.

Hartog dijo en una columna publicada el miércoles en De Groene Amsterdammer que no renovarían su visa y tenía plazo de seis días para partir.

Según Politico, le dijeron a Hartog que las “autoridades pertinentes” tomaron la decisión, pero no le dieron información adicional. Desde entonces ha partido de Rusia, según el medio.

“Estamos profundamente decepcionados por estas medidas, pero Politico mantiene su compromiso inquebrantable de cubrir al gobierno ruso y su guerra en Ucrania. Esperamos que Eva y Politico regresen a Moscú en un futuro cercano para continuar nuestra cobertura objetiva e imparcial de la política rusa”, dijo Jamil Anderlini, editor jefe de Politico Europe, en un comunicado.

La cancillería rusa no respondió a una solicitud de comentarios de The Associated Press.