Problema técnico del Bank of Ireland permite a clientes retirar dinero de más

Una persona pasa frente a un cajero automático fuera de servicio del Bank of Ireland en Dublín, Irlanda, el miércoles 16 de agosto de 2023. (Brian Lawless/PA via AP) AP (Brian Lawless/AP)

Algunos de los clientes del Bank of Ireland pudieron retirar dinero que no tenían el martes y el miércoles temprano luego de un problema técnico de horas que también suspendió varios de los servicios en internet del banco irlandés.

El fallo permitió que los clientes transfirieran y retiraran fondos “por encima de sus límites habituales”, señaló Bank of Ireland. Los clientes pudieron retirar hasta 500 euros (546 dólares) con su tarjeta, confirmó el banco a The Associated Press el miércoles. También pudieron hacer transferencias a otras cuentas y retirar hasta 1.000 euros (1.091 dólares), añadió el banco.

Fotos y videos en redes sociales mostraban a personas formadas en cajeros automáticos con la esperanza de recibir el “dinero gratis”. A medida que aumentaba el número de personas que llegaba a los cajeros el martes, empezaron a emerger en las redes sociales fotografías de policías vigilando de cerca a la gente.

La Garda Síochána, la policía nacional de Irlanda, informó que estaba “al tanto de un volumen inusual de actividad en algunos cajeros automáticos del país” y que “se tomaron decisiones locales en función de la seguridad y el orden público presentados a los miembros de la Garda Síochána” caso por caso.

Bank of Ireland, sin embargo, advirtió que todos los retiros aparecerán como débito en las cuentas de los clientes.

“Estas transferencias y retiros serán aplicados a las cuentas de los clientes hoy”, dijo el banco en un comunicado emitido el miércoles. “Pedimos a todos los clientes que se encuentren en problemas financieros por sobregirar sus cuentas, que nos contacten”.

Más allá de los retiros, el problema técnico también afectó varios servicios en línea y móviles. En las redes sociales, varios clientes frustrados reportaron no poder acceder a sus cuentas o ver los pagos. Algunos mencionaron los problemas que sufrieron para comprar alimentos y otros productos básicos sin poder revisar sus cuentas, y otros señalaron que no era la primera vez que un problema técnico en el banco los había afectado, y mencionaron una falla ocurrida en junio que suspendió el acceso a los servicios de banca en línea.