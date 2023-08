Hombres y mujeres jugarán con la misma pelota en el US Open

NUEVA YORK (AP) — Los hombres y mujeres jugarán con la misma pelota de tenis este año en el Abierto de Estados Unidos, con lo que se satisface el reclamo de algunas mujeres que el año pasado se quejaron de impactar un producto inferior.

Iga Swiatek — la número del mundo que se consagró campeona en la edición de 2022 — sumó su voz a las mujeres que se quejaron que las pelotas ligeras eran más difíciles de controlar a diferencia de las empleadas por los hombres. El US Open había sido el único de los cuatro torneos de Grand Slam que empleaba pelotas distintas para hombres y mujeres.

Stacey Allaster, la directora del US Open, dijo el jueves que el tipo de pelota usada es una decisión que queda a discreción de los jugadores y sus respectivas giras. Mencionó que la Asociación Estadounidense de Tenis nada más necesitaba saber de su preferencia tras el torneo del año pasado para poder hacer el pedido al fabricante Wilson.

“Hemos sido transparentes", dijo Allaster. "Esa es una decisión que está en sus manos”.

Allaster se reunió el año pasado que algunas de las jugadoras que se pronunciaron a favor de usar pelotas “extra fuertes” en vez de las ”regulares" que las mujeres habían empleado durante décadas. La extra fuerte de Wilson es ideal para pistas duras, como las de Flushing Meadows.

Allaster añadió que le pidió a las jugadores hablar con los dirigentes de la gira de la WTA y su consejo de jugadores.

“Si la WTA quiere cambiar la pelota, no hay problema”, les dijo Allaster. “Wilson puede hacerlo, y no tiene un costo adicional, y la única condición que le dimos a la WTA fue que nos hicieran saber el tipo de pelota para jugar en 2023 al final del US Open 2022. Se necesita ese periodo de tiempo para que Wilson pueda fabricar la pelota que usamos en el US Open”.

Las jugadores han podido usar la pelota nueva durante la gira de torneos en canchas duras en Canadá y Cincinnati, y seguirá a prueba en el US Open que arranca el 28 de agosto. Allester dijo que la federación decidirá entonces el tipo de pelotas que ordenará para 2024.

El US Open tendrá otros cambios. Los entrenadores podrán usar tabletas desde sus asientos para tener acceso inmediato a las estadísticas y video. Los jugadores podrán reclamar la revisión del video para situaciones como cuando perciban un doble pique de la pelota.