Hallan cuatro cuerpos calcinados en finca de Lagos de Moreno

Después del asesinato de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco, elementos de la Fiscalía de Jalisco resguardan una finca en la comunidad de Las Trojes, en Lagos de Moreno, donde la tarde de este miércoles se localizaron cuatro cuerpos apilados y con huellas de calcinación.

La autoridad investiga si existe correlación con la desaparición de cinco jóvenes, ocurrida el pasado viernes. Se informó que llevarán a cabo exámenes genéticos.

La dependencia estatal reportó antes que ubicó otro inmueble en la colonia Orilla del Agua, también en Lagos, donde se presume que Uriel, Dante, Jaime Adolfo, Diego y Roberto estuvieron privados de la libertad y donde se tomaron las fotos y los videos en los que se ve a cinco personas ser víctimas de vejaciones. El domicilio es un terreno bardeado, sin puertas, ventanas ni techo. Allí se observaron restos de sangre y zapatos.

También, la Fiscalía estatal ya encontró los vehículos de dos de los desaparecidos. Uno fue hallado el lunes por la mañana y el segundo durante la madrugada del martes. A este último le prendieron fuego y en su interior había un cuerpo calcinado. Ya se realizan pruebas para identificar el cadáver.

“En todo momento se les ha informado a los familiares de manera oportuna”, indicó la dependencia en un comunicado.

¿Cómo eran los jóvenes asesinados en Lagos de Moreno?

De casa, buenos hijos y que se conocían desde hace muchos años, es así como describieron familiares a los cinco jóvenes desaparecidos de Lagos de Moreno, Jalisco desde el pasado viernes 11 de agosto.

Roberto estudiaba ingeniería

La mamá de Roberto Olmeda, describió a su hijo como un joven de casa y que era el más pequeño de sus hijos. Al hablar para diversos medios durante una protesta, la mujer dijo que su hijo era “bueno, era de casa, es mi hijo el más chiquito, me ayudaba en casa… Les pido que lo más pronto posible, las horas pasan y no se sabe nada de ellos”.

Diego Lara Santoyo

José Dolores Lara, padre de Diego Lara, habló para algunos medios tras una reunión con las autoridades de la Fiscalía.

Mencionó que las autoridades les han dicho sobre el video que aún no saben “si es truqueado”.

Por último, declaró que sólo conocía a uno de los otros cuatro desaparecidos.

Jaime era alegre y le gustaba bailar

Una de las hermanas de Jaime Miranda también dio declaraciones para medios en las que lo recordó cómo alguien alegre, que le gustaba bailar y hacerlos reír; recordó que el joven, de 21 años, tuvo que dejar la escuela debido a la situación económica de su familia para ponerse a trabajar como albañil.

“El dolor es muy grande y ya no podemos más, pasan los días, las horas y no tenemos algo concreto, no nos confirman nada, solamente pedimos ya tenerlos aquí”, dijo.