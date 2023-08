Algunas computadoras de hospitales de EEUU siguen inhabilitadas 2 semanas después de ciberataque

MANCHESTER, Connecticut, EE.UU. (AP) — Algunos sistemas informáticos clave de hospitales y clínicas de varias entidades de Estados Unidos siguen sin funcionar más de dos semanas después de un ciberataque que obligó a cerrar algunas salas de urgencias y a desviar ambulancias.

Se están haciendo progresos “para recuperar los sistemas críticos y restaurar su integridad”, dijo Prospect Medical Holdings (PMH) en un comunicado el viernes. Pero la compañía, que gestiona 16 hospitales y docenas de otras instalaciones médicas en California, Connecticut, Pensilvania, Rhode Island y Texas, no pudo decir cuándo podrían volver a la normalidad las operaciones.

“Todavía no tenemos un plazo definitivo para restablecer todos nuestros sistemas”, dijo la portavoz Nina Kruse en un mensaje de texto. “La investigación forense sigue en marcha y estamos colaborando estrechamente con las fuerzas del orden”.

El proceso de recuperación puede llevar semanas, y mientras tanto los hospitales tienen que recurrir a sistemas en papel y a personas que vigilen los equipos, lleven los registros de un departamento a otro y realicen otras tareas que normalmente se gestionan electrónicamente, señaló John Riggi, asesor nacional de ciberseguridad y riesgos de la Asociación Estadounidense de Hospitales, cuando se produjo la infiltración.

El ataque, anunciado el 3 de agosto, tenía toda la pinta de ser un ransomware, pero las autoridades no quisieron confirmarlo ni desmentirlo. En este tipo de ataques, los delincuentes roban datos confidenciales de las redes atacadas, activan un malware de cifrado que las paraliza y exigen rescates.

El FBI aconseja a las víctimas que no paguen rescates, ya que no hay garantías de que los datos robados no acaben vendiéndose en la dark web. Pagar rescates también anima a los delincuentes y financia los ataques, dijo Riggi.

Como consecuencia del ataque, algunas cirugías electivas, citas ambulatorias, campañas de donación de sangre y otros servicios siguen aplazados.

Eastern Connecticut Health Network, que incluye los hospitales Rockville General y Manchester Memorial, así como varias clínicas y proveedores de atención primaria, funcionaba el viernes con un sistema telefónico provisional.

El Hospital de Waterbury ha estado utilizando expedientes en papel en lugar de archivos informáticos desde el ataque, pero ya no está desviando pacientes de traumatología y derrame cerebral a otras instalaciones, dijo la portavoz Lauresha Xhihani al periódico Republican-American.

“Los médicos, las enfermeras y el personal del PMH están capacitados para prestar atención cuando nuestros sistemas electrónicos no estén disponibles”, escribió Kruse. “Ofrecer una atención segura y de calidad es nuestra prioridad más importante”.