AP Explica: ¿Por qué hay actores filmando películas durante la huelga?

Las huelgas de actores y escritores han frenado la mayoría de las producciones de cine y televisión de Hollywood, desde la secuela de “Gladiator” (“Gladiador”) hasta la película con actores de “Lilo & Stitch”. Pero algunas producciones independientes aún se están filmando después de llegar a acuerdos con el Sindicato de Actores de la Pantalla-Federación Estadounidense de Artistas de Televisión y Radio (SAG-AFTRA por sus siglas en inglés) que les permitirán continuar con actores sindicalizados en medio de la huelga.

Es una medida que, según los líderes sindicales, es una táctica de negociación esencial, pero que también resultó divisiva y confusa para muchos que sudan bajo el sol protestando en las calles mientras astros del cine como Anne Hathaway y Matthew McConaughey continúan trabajando.

Esto es lo que se debe saber sobre los “acuerdos provisionales” que mantienen la filmación de algunas producciones de Hollywood.

¿QUÉ SON LOS ACUERDOS PROVISIONALES?

Los actores están en huelga contra los estudios y servicios de streaming que negocian representados por la Alianza Estadounidense de Productores de Cine y Televisión (AMPTP por sus siglas en inglés). La alianza incluye a los principales estudios de cine (Disney, Paramount, Sony, Universal y Warner Bros.), cadenas de televisión (ABC, CBS, Fox y NBC) y servicios de streaming como Netflix, Apple TV+ y Amazon.

Hay numerosas productoras independientes que no están afiliadas a la AMPTP y tienen permitido filmar con los actores de SAG-AFTRA durante la huelga. Deben aceptar los términos que el sindicato propuso por última vez durante las negociaciones, que incluyen una nueva tasa de salario mínimo, que es un 11% más alta que antes, garantías sobre el reparto de ingresos y protecciones ante la inteligencia artificial.

Esos términos fueron rechazados por los estudios y los servicios de streaming, pero el SAG-AFTRA se dio cuenta de que algunos productores independientes y estudios de cine más pequeños (como Neon y A24) estaban dispuestos a aceptar los términos si eso significaba que podían seguir filmando.

“El acuerdo provisional proporciona una prueba empírica de que los términos que hemos puesto sobre la mesa con la AMPTP no sólo son realistas, en realidad son deseables y pueden ponerse en marcha por parte de los productores de esta industria”, dijo el director ejecutivo y principal negociador del SAG-AFTRA, Duncan Crabtree-Ireland.

¿QUÉ PASA CON LOS GUIONISTAS?

El Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA por sus siglas en inglés) ha optado por no otorgar acuerdos similares en su propia huelga. En un intento por mostrar solidaridad y una estrategia de sincronización, SAG-AFTRA cambió su enfoque y dijo que no se otorgarían acuerdos provisionales a producciones bajo el contrato del WGA.

Las películas y programas de televisión bajo el contrato del WGA incluyen entre el 15 y el 20% de las producciones a las que se les otorgaron los acuerdos antes del cambio, y no se revocarán, pero no se otorgarán nuevos.

“La WGA nos ha informado que esta modificación los ayudará a ejecutar su estrategia de huelga, y creemos que no socava la utilidad y eficacia de la nuestra”, dijo Crabtree-Ireland. “Es un cambio para ganar-ganar”.

¿CUÁLES SON LAS PRODUCCIONES A LAS QUE SE LES PERMITIÓ CONTINUAR?

Más de 200 producciones han sido aprobadas hasta el momento, incluida una comedia de Rebel Wilson “Bride Hard”, un proyecto sin título de Guy Ritchie, una película con Jenna Ortega y Paul Rudd llamada “Death of a Unicorn”, el thriller de Matthew McConaughey “The Rivals of the Amziah King” y la película de estrellas del pop de David Lowery “Mother Mary”, protagonizada por Anne Hathaway y Michaela Coel.

La lista se actualiza constantemente en el sitio web de SAG-AFTRA, pero incluso algunas producciones a las que se les ha otorgado excepciones todavía están en pausa por solidaridad. Viola Davis decidió mantenerse apartada de su película “G20”, en la que interpreta a la presidenta de Estados Unidos en una cumbre del G20 atacada por terroristas, a pesar de que se le otorgó una exención.

“Me encanta esta película, pero no creo que sea apropiado que esta producción avance durante la huelga”, dijo Davis en un comunicado. Aunque “G20” es financiada de forma independiente, estaba programada para ser distribuida por Amazon Studios, que es miembro de AMPTP.

¿CUÁL ES LA ESTRATEGIA DE SAG-AFTRA?

Crabtree-Ireland dijo que hay varios beneficios del acuerdo interino para los miembros de SAG-AFTRA.

“Proporciona una prueba empírica absoluta de que los términos que buscamos en la negociación son razonables”, dijo a The Associated Press en una entrevista. “Tenemos cientos de productores independientes que dicen que estarían felices de producir bajo esos términos”.

También brinda oportunidades de trabajo para los equipos de producción y actores, aliviando algunas de las presiones financieras de la huelga. Y, agregó, podría estar llamando la atención de los estudios.

La actriz de “Abbott Elementary” galardonada con el Emmy, Sheryl Lee Ralph, está de acuerdo con la estrategia.

“Tengo que decir honestamente que los acuerdos provisionales son acuerdos inteligentes. Lo que hacen es mantener la conversación con productores que no son los grandes productores”, dijo a AP. “Así que ahora los grandes pueden mirar y decir: ‘Bueno, espera un minuto, si pueden hacerlo, ¿por qué no lo estamos haciendo nosotros?’”.

¿POR QUÉ ES CONTROVERSIAL?

Para algunos miembros del sindicato que se esfuerzan protestando en las calles y enfrentan dificultades económicas, no se siente como un paro unificado cuando celebridades como Hathaway y McConaughey aún pueden hacer películas.

La comediante Sarah Silverman estaba especialmente molesta por las excepciones y publicó sus pensamientos en un video de Instagram. Después de reunirse con la presidenta de SAG-AFTRA, Fran Drescher, y Crabtree-Ireland, se retractó de su indignación y dijo que ambas partes entendían mejor que las exenciones podrían ser positivas y negativas.

“Entiendo que algunos miembros sientan que crea un mensaje confuso o que no deja una línea tan clara”, admitió Crabtree-Ireland. Pero agregó que “todos tenemos muy claro que las empresas de la AMPTP son aquellas contra las que estamos en huelga”.

¿QUÉ PASA SI UNA EMPRESA DE LA AMPTP COMPRA UNA PRODUCCIÓN PARA DISTRIBUIRLA?

Algunas de las producciones de estudios más pequeños, como A24 y Neon, tienen sus propias ramas de distribución que pueden llevar películas al mundo. Pero otros no. A menudo los venden a empresas de la AMPTP que, en última instancia, las ponen en los cines o en sus servicios de streaming. “G20” es un ejemplo de esto, ya que ya tenía un acuerdo con Amazon para ser distribuida.

Crabtree-Ireland dijo que es “una preocupación”, pero también una “realidad que aceptamos como una posibilidad” que una de estas películas independientes se venda, por ejemplo, a Netflix. Sin embargo, ve una posible ventaja si esto sucede, ya que el acuerdo provisional incluye una propuesta de participación en los ingresos por streaming.

Y dijo que cualquier compañía que adquiera una película bajo un acuerdo provisional en los festivales de otoño como Venecia, Telluride y Toronto, sitios clave donde los estudios de la AMPTP podrían adquirir proyectos similares, tendrá que pagar a los artistas las regalías que requiere el contrato.

¿QUÉ PASA CON LA PROMOCIÓN DE LOS ACTORES A PROYECTOS CONCLUIDOS?

SAG-AFTRA revisa las solicitudes que permitirían que el talento promocione películas independientes en los festivales de otoño, donde se realizarán con muchos estrenos mundiales de alto perfil, independientemente de la disponibilidad de los actores.

“DogMan” de Luc Besson, que debutará en Venecia, recibió recientemente un acuerdo provisional que permite a sus estrellas, como Caleb Landry Jones, ayudar a promocionar la película a través de apariciones en la alfombra roja y entrevistas. Otras películas independientes que van rumbo a Venecia incluyen “Priscilla” de Sofia Coppola, con Cailee Spaeny y Jacob Elordi, “Ferrari” de Michael Mann, con Adam Driver y la española Penélope Cruz, “Origin” de Ava DuVernay, “Memory” del director mexicano Michel Franco, con Jessica Chastain y Richard “Hit Man” de Linklater, con Glen Powell, a todos los cuales, en teoría, se les podría otorgar el estatus especial.

___

Leslie Ambriz contribuyó desde Los Angeles.