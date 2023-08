María Pérez completa doblete español en la marcha 20 km en Budapest

BUDAPEST (AP) — Por segundo día consecutivo, España reinó en la Plaza de los Héroes de Budapest.

María Pérez se proclamó el domingo campeona de la marcha de 20 kilómetros con un tiempo de 1 hora, 26 minutos y 51 segundos.

Pérez subió a lo más alto del podio al día siguiente que Álvaro Martín se llevó el triunfo en la marcha masculina.

La andarina de 27 años corona una sobresaliente temporada, una en la que ha ganado todas las pruebas relevantes, además de batir el récord mundial en la distancia de 35 kilómetros.

“Estoy contenta con la medalla, pero vengo de un año muy fuerte", dijo Pérez. "Llegar limpia no tiene precio, y hacerlo en la Plaza de los Héroes es un sueño, como lo hizo Álvaro. Es un sitio mágico”.

Pérez cruzó la meta por delante de la australiana Jemima Montag (1:27:16) y de la italiana Antonella Palmisano (1:27:26), quienes se llevaron las medallas de plata y bronce, respectivamente.

Kimberly García, la peruana que hizo historia en el Mundial de Oregon el año pasado al completar el doblete de las marchas de 20 y 35 km, finalizó cuarta — apenas seis segundos fuera del podio.

La mexicana Alegna González (1:27:36) entró quinta, seguida por la ecuatoriana Glenda Morejón (1:27:40).

El ritmo de la carrera fue el mejor registrado en la historia de los mundiales de atletismo: las seis primeras bajaron de los 1:28.

Pérez se convirtió en la segunda española que se consagra en un Mundial de atletismo, siguiendo los pasos de Niurka Montalvo — oro en el salto de longitud en el campeonato de 1999 en Sevilla.

“Me siento muy feliz. Creo que no había mejor manera de mostrar las cosas que intentándolo", dijo Pérez- Hay un refrán que dice ‘lo que no te mata te hace más fuerte’. Yo soy más impulsiva y he tenido que esperar mi momento, eso es lo que se me ha resistido más. He sabido controlarlo todo, tenerlo todo en mente, y he podido disfrutar el último kilómetro”.