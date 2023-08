Grupo de derechos acusa a guardias saudíes de matar a tiros a cientos de migrantes etíopes

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Guardias fronterizos en Arabia Saudí han empleado ametralladoras y morteros contra etíopes que intentaban cruzar al reino desde Yemen y probablemente han matado a cientos de esas personas desarmadas en los últimos años, según un reporte de Human Rights Watch publicado el lunes.

El grupo de derechos citó declaraciones de testigos de ataques de las tropas e imágenes que mostraban cadáveres y lugares de enterramiento en rutas migrantes, y señaló que la cifra de muertos podría ser de incluso “posiblemente miles”.

Naciones Unidas ya ha preguntado a Arabia Saudí sobre los disparos de sus tropas contra los migrantes, en un patrón creciente de ataques en su frontera sur con Yemen, un país destrozado por la guerra.

Un funcionario del gobierno saudí que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar de forma pública tachó el reporte de HRW de “infundado y no basado en fuentes fiables”, sin presentar pruebas que respaldaran su afirmación. Los rebeldes hutíes en Yemen, que supuestamente ganan decenas de miles de dólares a la semana llevando migrantes al otro lado de la frontera de forma ilegal, no respondieron a peticiones de comentarios.

Unos 750.000 etíopes viven en Arabia Saudí, de los que hasta 450.000 probablemente llegaron sin autorización, según estadísticas de 2022 de la Organización Internacional para las Migraciones. Los dos años de guerra civil en la región de Tigray, en el norte de Etiopía, desplazaron a decenas de miles de personas.

Arabia Saudí, que tiene problemas de desempleo juvenil, ha devuelto a miles de personas a Etiopía dentro de un acuerdo con Adís Abeba.

Human Rights Watch dijo haber hablado con 38 migrantes etíopes y cuatro familiares de personas que intentaron cruzar la frontera entre marzo de 2022 y junio de 2023, que dijeron haber visto a los guardias saudíes disparar a los migrantes o lanzar explosivos a los grupos.

El reporte señaló que HRW también había analizado unos 350 videos y fotografías compartidos en medios sociales u obtenidos de otras fuentes, grabados entre el 12 de mayo de 2021 y el 18 de julio de 2023. También examinaron imágenes por satélite de cientos de kilómetros (millas) cuadrados de terreno tomadas entre febrero de 2022 y julio de 2023.

“Esto muestra migrantes muertos y heridos en las rutas, en campamentos y en centros médicos, cómo crecieron de tamaño las zonas de enterramiento cerca de los campamentos migrantes, la creciente infraestructura de seguridad fronteriza de Arabia Saudí y las rutas utilizadas en la actualidad por los migrantes para intentar cruces fronterizos”, señaló el reporte.

Los migrantes etíopes han sufrido detenciones, abusos e incluso la muerte en Arabia Saudí y Yemen durante la guerra. Pero en los últimos meses ha crecido la preocupación en el organismo de derechos humanos de Naciones Unidas sobre los ataques de fuerzas saudíes a los migrantes que llegan desde Yemen.

Una carta del 3 de octubre de 2022 enviada al reino desde la ONU indica que sus investigadores “recibieron acusaciones preocupantes de que artillería transfronteriza y fuego de armas ligeras supuestamente de fuerzas de seguridad saudíes habrían causado las muertes de hasta 430 y lesiones a 650 migrantes”.

“Si los migrantes son capturados, según reportes a menudo son sometidos a torturas, son alineados y baleados desde un lateral de la pierna para ver hasta dónde llega la bala, o se les pregunta si prefieren que se les dispare en la mano o la pierna”, indicó la carta de Naciones Unidas. “Los sobrevivientes de esos ataques dijeron haber tenido que ‘hacerse los muertos’ durante un tiempo para escapar”.

Una carta enviada en marzo por la delegación de Arabia Saudí ante Naciones Unidas en Ginebra afirmó que el país “rechaza rotundamente” las acusaciones de que el reino realiza asesinatos “sistemáticos” en la frontera. Sin embargo, también dijo que la ONU había dado “información limitada”, de modo que no podía “confirmar ni negar corroborar las acusaciones”.

Musambi informó desde Nairobi, Kenia.